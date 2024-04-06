Карлос Сайнс: «Было бы здорово, если бы за подиум боролись Норрис, я, Алонсо и «Мерседесы»

Теги Гран-при Японии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ландо Норрис Авто

Сайнс рассчитывает побороться за подиум в Японии.

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, где стал четвертым, и поделился ожиданиями от гонки.  

«После третьей практики мы увидели, что у нас не было такого темпа, как в первой тренировке. Подумали, что уик-энд получится сложным.

В квалификации мы в целом сделали хороший шаг вперед. Ландо [Норрис] в 0,2 секунды впереди на третьем месте – это слишком большой отрыв для «Сузуки». Обычно отрывы здесь намного меньше. Две десятые – это слишком много.

Тем не менее я проехал несколько очень хороших кругов и был доволен своим темпом. На этой трассе у «Феррари» не самая быстрая машина – и мы знаем почему.

Гоночный темп у нас получше в этот уик-энд, но я не знаю, будет ли он хорошим или плохим относительно остальных. Надеюсь, мы сможем побороться с ними [с «Маклареном»] в гонке, потому что в квалификации это было невозможно.

В гонке было бы здорово, если бы за подиум боролись Ландо, я, Фернандо [Алонсо] и «Мерседесы». Борьба за подиум должна выйти интересной. Думаю, к сожалению, «Ред Булл» в другой лиге», – считает Сайнс.  

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й

5 комментариев
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а Леклера проигнорил
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меньше надо было говорить про отрывы после первой практики. Как красиво говорил про шаг вперёд, а на деле никто даже с Пересом не смог справиться
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Минускбт адепты Алонсо меня.ахаха
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Ответ <Inter>
меньше надо было говорить про отрывы после первой практики. Как красиво говорил про шаг вперёд, а на деле никто даже с Пересом не смог справиться
Настройки явно под гонку сделаны и у них неплохой темп, так что посмотрим
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