Карлос Сайнс: «Было бы здорово, если бы за подиум боролись Норрис, я, Алонсо и «Мерседесы»

Сайнс рассчитывает побороться за подиум в Японии.

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, где стал четвертым, и поделился ожиданиями от гонки.

«После третьей практики мы увидели, что у нас не было такого темпа, как в первой тренировке. Подумали, что уик-энд получится сложным.

В квалификации мы в целом сделали хороший шаг вперед. [Норрис] в 0,2 секунды впереди на третьем месте – это слишком большой отрыв для «Сузуки». Обычно отрывы здесь намного меньше. Две десятые – это слишком много.

Тем не менее я проехал несколько очень хороших кругов и был доволен своим темпом. На этой трассе у «Феррари» не самая быстрая машина – и мы знаем почему.

Гоночный темп у нас получше в этот уик-энд, но я не знаю, будет ли он хорошим или плохим относительно остальных. Надеюсь, мы сможем побороться с ними [с « »] в гонке, потому что в квалификации это было невозможно.

В гонке было бы здорово, если бы за подиум боролись Ландо, я, Фернандо [ ] и « ». Борьба за подиум должна выйти интересной. Думаю, к сожалению, «Ред Булл» в другой лиге», – считает Сайнс.

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й