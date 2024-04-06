Никита Мазепин: «Просмотры гонок «Ф-1» не вызывали положительных эмоций. Я всех там знаю, я там был»

Мазепин рассказал, как следит за Гран-при «Формулы-1».

Бывший гонщик « » Никита Мазепин ответил на вопрос о своем нынешнем отношении к «Ф-1».

«Смотреть «Формулу-1» в России стало довольно проблематично. Поэтому гонки от начала и до конца давно не смотрел. Я все-таки любил «Формулу-1» не за шоу, а за то, что это было призванием моей жизни.

Я очень хорошо в этом разбираюсь. И занимаюсь этим всю сознательную жизнь. И как только я лишился возможности выступать там, то естественным образом я постепенно начал отдаляться от «Формулы-1».

И признаюсь честно, просмотры гонок у меня не вызывали положительных эмоций. Я всех там знаю, я там был.

Когда санкции ЕС были продлены, у меня все надежды на возвращение практически пропали. Но, как говорится, никогда не сдавайся. Абсолютно неожиданно для меня суд приостановил санкции. И я начал смотреть гонки опять», – сообщил Мазепин.

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