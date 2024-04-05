Тото Вольфф: «Мы увеличили количество тестовых дней для Антонелли. Программа была запланирована заранее»

Теги Льюис Хэмилтон тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Андреа Кими Антонелли Авто

Вольфф рассказал о программе подготовки для Антонелли.

Как сообщил исполнительный директор «Мерседеса», в команде приняли решение несколько расширить программу частных тестов за рулем болидов «Формулы-1» для Андреа Кими Антонелли.

При этом, по словам Вольффа, эти изменения никак не связаны с тем, что Льюис Хэмилтон в начале года принял решение о переходе в «Феррари» – а Антонелли рассматривается многими как один из кандидатов на место в «Мерседесе».

В рамках частных тестов командам разрешается использовать болиды минимум двухгодичной давности:

«Программа тестов за рулем болида «Формулы-1» была разработана для Кими уже довольно давно, и за последние недели серьезных изменений в нее не вносилось. Мы просто увеличили количество запланированных тестовых дней. И то, что вы увидите в ближайшие месяцы, было запланировано заранее. И эти тесты никак относятся к вопросу того, перейдет ли Антонелли в «Формулу-1» в следующем году или нет.

Мы собираемся провести несколько таких тестовых дней, чтобы Кими комфортно чувствовал себя за рулем болида «Формулы-1». На тестах в Австрии он впервые сядет за руль болида «Ф-1» и будет использовать нашу машину 2021 года. Мы хотим дать ему возможность почувствовать, что такое по-настоящему хороший болид «Формулы-1», прежде чем сажать за руль машины 2022 года».

Вольфф добавил, что энтузиазм «Мерседеса» в отношении Антонелли заметно вырос после того, как в «Формуле-1» дебютировал еще один талантливый юниор – Оливер Бермэн, заменявший Карлоса Сайнса в «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии:

«Да, то, насколько конкурентоспособным Бермэн смотрелся на этапе в Саудовской Аравии, было освежающе. Никакой практики, очень высокие скорости, сложная трасса, а он все равно был в числе лидеров».

Рынок пилотов «Ф-1» кипит как никогда! Рыщет почти каждая команда, самый горячий лот – Алонсо

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"за последние недели серьезных изменений в нее не вносилось. Мы просто увеличили количество запланированных тестовых дней" - Ахаха, ну совсем несерьёзное изменение
0
0
0
Было здорово увидеть Кими в следующем году за рулем Мерсов. Здорово что они его так готовят. Хороший зна, ИМХО.
Это , думаю, будет куда интереснее и лучше, чем приглашать Алонсо или Фетеля.
А Карлосу, на мой взгляд лучше ввязаться в авантюру с Ауди. Начав в следующем году, доводить до ума машину и помогать в проектировании машины 2026 года.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий