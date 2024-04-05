Тото Вольфф: «Мы увеличили количество тестовых дней для Антонелли. Программа была запланирована заранее»

Вольфф рассказал о программе подготовки для Антонелли.

Как сообщил исполнительный директор «Мерседеса», в команде приняли решение несколько расширить программу частных тестов за рулем болидов «Формулы-1» для .

При этом, по словам , эти изменения никак не связаны с тем, что в начале года принял решение о переходе в «Феррари» – а Антонелли рассматривается многими как один из кандидатов на место в « ».

В рамках частных тестов командам разрешается использовать болиды минимум двухгодичной давности:

«Программа тестов за рулем болида «Формулы-1» была разработана для Кими уже довольно давно, и за последние недели серьезных изменений в нее не вносилось. Мы просто увеличили количество запланированных тестовых дней. И то, что вы увидите в ближайшие месяцы, было запланировано заранее. И эти тесты никак относятся к вопросу того, перейдет ли Антонелли в «Формулу-1» в следующем году или нет.

Мы собираемся провести несколько таких тестовых дней, чтобы Кими комфортно чувствовал себя за рулем болида «Формулы-1». На тестах в Австрии он впервые сядет за руль болида «Ф-1» и будет использовать нашу машину 2021 года. Мы хотим дать ему возможность почувствовать, что такое по-настоящему хороший болид «Формулы-1», прежде чем сажать за руль машины 2022 года».

Вольфф добавил, что энтузиазм «Мерседеса» в отношении Антонелли заметно вырос после того, как в «Формуле-1» дебютировал еще один талантливый юниор – Оливер Бермэн, заменявший Карлоса Сайнса в «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии:

«Да, то, насколько конкурентоспособным Бермэн смотрелся на этапе в Саудовской Аравии, было освежающе. Никакой практики, очень высокие скорости, сложная трасса, а он все равно был в числе лидеров».

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