Риккардо получит новое шасси на Гран-при Китая

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо будет использовать новое шасси со следующего этапа «Формулы-1».

Риккардо получит новинку на , который пройдет с 19 по 21 апреля.

По словам гоночного директора команды Алана Пермейна, «РБ» в любом случае планировала собрать шасси – оно не было создано из-за каких-либо сомнений в текущей машине.

«Очень маловероятно, что существуют проблемы с шасси. Тем не менее, новое на подходе, и во всех отношениях есть смысл предоставить его Даниэлю, не в последней мере из-за того, что Юки [ ] невероятно доволен, ему невероятно комфортно в нынешней ситуации», – заявил специалист.

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