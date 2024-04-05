Риккардо получит новое шасси на Гран-при Китая

Теги Гран-при Китая Формула-1 Даниэль Риккардо Алан Пермейн Юки Цунода РБ Авто

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо будет использовать новое шасси со следующего этапа «Формулы-1».

Риккардо получит новинку на Гран-при Китая, который пройдет с 19 по 21 апреля.

По словам гоночного директора команды Алана Пермейна, «РБ» в любом случае планировала собрать шасси – оно не было создано из-за каких-либо сомнений Даниэля в текущей машине.

«Очень маловероятно, что существуют проблемы с шасси. Тем не менее, новое на подходе, и во всех отношениях есть смысл предоставить его Даниэлю, не в последней мере из-за того, что Юки [Цунода] невероятно доволен, ему невероятно комфортно в нынешней ситуации», – заявил специалист.

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6 комментариев
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Пожертвуйте старое Уильямсу, а то они так и будут до конца сезона без запасного кататься
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Своими просьбами он сам себя закапывает, если он и на новом шасси продолжит проигрывать Цуноде, то после ГП Китая вместо Риккардо посадят Лоусона, если только улыбака не вспомнит зачем он в ф1, что очень маловероятно.
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..У нас был разговор о замене шасси. Конечно, я думал об этом. Просто нужно убедиться… Знаете, я уже давно в Формуле-1 и могу уловить даже небольшие отклонения. Так что я высказался по этому вопросу. Прежде чем сказать: «Я дерьмо», давайте сперва разберёмся с этим и пойдём спать», — приводит слова Риккардо издание Planet F1
Ну да, никаких сомнений.))
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Ответ владимир семенов
Своими просьбами он сам себя закапывает, если он и на новом шасси продолжит проигрывать Цуноде, то после ГП Китая вместо Риккардо посадят Лоусона, если только улыбака не вспомнит зачем он в ф1, что очень маловероятно.
Новое шасси не всегда лучше старого. В Хаасе в прошлом году мнения разделились
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Ответ Mr.BadGuy
Новое шасси не всегда лучше старого. В Хаасе в прошлом году мнения разделились
причем тут хаас, там не новое шасси было, а новая версия болида, а тут просто новое шасси, по спецификации такое же как и было
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Ответ vk1985
..У нас был разговор о замене шасси. Конечно, я думал об этом. Просто нужно убедиться… Знаете, я уже давно в Формуле-1 и могу уловить даже небольшие отклонения. Так что я высказался по этому вопросу. Прежде чем сказать: «Я дерьмо», давайте сперва разберёмся с этим и пойдём спать», — приводит слова Риккардо издание Planet F1 Ну да, никаких сомнений.))
Ты когда-нибудь поддувало закроешь? Как баба склочная...
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