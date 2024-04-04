Карлос Сайнс: «Я общаюсь фактически со всеми командами «Ф-1». Пора ускориться»

Теги возможные переходы Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс сообщил, что рассматривает множество вариантов в «Формуле-1».

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, покидающий Скудерию по окончании сезона-2024, рассказал о том, как продвигаются поиски новой команды.

«Я общаюсь с какими-то коллективами, потому что это и должны делать мои менеджеры и я, если у меня нет работы на следующий год. Так что мы общаемся фактически со всеми.

Важно углубиться в детали, понять, какие варианты наиболее реалистичные, какие из них являются лучшими для меня и моего будущего.

Новостей у меня нет, нечего сообщить. Единственное, я бы сказал, что пора несколько ускориться. Надеюсь, вопрос разрешится скорее рано, чем поздно», – отметил испанский спортсмен.

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2 комментария
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Сайнс давно уже не новичок, что просто один раз выстрелить и пропасть, он уже опытный гонщик, в самом расцвете сил и свой путь он начал постепенно по ступенькам идет и думаю лучшим вариантом будет ред булл и для него и для команды, вместо Переса,
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