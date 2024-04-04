Карлос Сайнс: «Я общаюсь фактически со всеми командами «Ф-1». Пора ускориться»

Сайнс сообщил, что рассматривает множество вариантов в «Формуле-1».

Гонщик « » , покидающий Скудерию по окончании сезона-2024, рассказал о том, как продвигаются поиски новой команды.

«Я общаюсь с какими-то коллективами, потому что это и должны делать мои менеджеры и я, если у меня нет работы на следующий год. Так что мы общаемся фактически со всеми.

Важно углубиться в детали, понять, какие варианты наиболее реалистичные, какие из них являются лучшими для меня и моего будущего.

Новостей у меня нет, нечего сообщить. Единственное, я бы сказал, что пора несколько ускориться. Надеюсь, вопрос разрешится скорее рано, чем поздно», – отметил испанский спортсмен.

Рынок пилотов «Ф-1» кипит как никогда! Рыщет почти каждая команда, самый горячий лот – Алонсо

Эдди Джордан: «Сайнс присоединится к Алонсо в «Астон Мартин», если не найдется места в «Ред Булл», я так считаю»