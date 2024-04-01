Антонелли впервые опробует болид «Ф-1» в апреле (It.motorsport)

Теги тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Формула-2 Ред Булл Ринг Андреа Кими Антонелли Авто

Антонелли начнет тестировать «Мерседес» в ближайшее время.

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли приступит к тестовой программе за рулем машины «Формулы-1» через две недели.

По информации It.motorsport.com, 17-летний итальянец впервые будет управлять болидом такого уровня 16 апреля на трассе «Ред Булл Ринг» в Австрии. Антонелли проведет два дня за рулем W12 – машины «Мерседеса» 2021 года.

Андреа Кими, дебютировавший в «Формуле-2» в этом году, считается ключевым претендентом на место в «Ф-1» в 2025-м.

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6 комментариев
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Надо тачку молотком обработать как следует, чтобы ближе к нынешним ведра стала.
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Главное Мерседесу морально не перегрузить молодого таланта.
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кем он считается ключевым претендентом на место в «Ф-1» в 2025-м? с учетом кучи других доступных проверенных вариантов для Мерса и первым сезоном в Ф2 без опыта даже Ф3 у Кими.
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Ответ Luca di Montezemolo
Надо тачку молотком обработать как следует, чтобы ближе к нынешним ведра стала.
Да даже без этого Мерс и так знатно деграднул в 21.
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Ответ Це Зрада!
Да даже без этого Мерс и так знатно деграднул в 21.
На том мерсе ему не покататься уже, его надо готовить к корыту которое скоростные повороты проходит хуже аутсайдеров, которое от перемены температуры на пару градусов резко меняет поведение. Короче готовить его надо к этому регламенту и нынешнему корыту, но может нельзя по правилам.
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