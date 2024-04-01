Антонелли впервые опробует болид «Ф-1» в апреле (It.motorsport)

Антонелли начнет тестировать «Мерседес» в ближайшее время.

Юниор «Мерседеса» приступит к тестовой программе за рулем машины «Формулы-1» через две недели.

По информации It.motorsport.com, 17-летний итальянец впервые будет управлять болидом такого уровня 16 апреля на трассе « » в Австрии. Антонелли проведет два дня за рулем W12 – машины « » 2021 года.

Андреа Кими, дебютировавший в «Формуле-2» в этом году, считается ключевым претендентом на место в «Ф-1» в 2025-м.

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