Бермэн с высокой вероятностью будет выступать за «Хаас» в 2025 году (Лоренс Барретто)

У Бермэна серьезные шансы на место в «Формуле-1» в следующем сезоне.

Гонщик «Формулы-2» и резервный пилот « » , выступивший за команду «Формулы-1» на , может получить полноценное место в «Хаасе».

Вероятность того, что в 2025 году Бермэн займет кокпит или , весьма велика, сообщил журналист сайта «Ф-1» Лоренс Барретто со ссылкой на собственные источники.

«Хаас» заинтересован в том, чтобы продолжить сотрудничество с Хюлькенбергом, однако считается, что Нико является одной из приоритетных целей «Заубера» (будущей заводской команды «Ауди»).

Даже если немец останется в «Хаасе», шансы Бермэна получить место очень высоки.

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