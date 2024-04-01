Бермэн с высокой вероятностью будет выступать за «Хаас» в 2025 году (Лоренс Барретто)

Теги Феррари Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Формула-2 Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Саудовской Аравии Оливер Бермэн Авто

У Бермэна серьезные шансы на место в «Формуле-1» в следующем сезоне.

Гонщик «Формулы-2» и резервный пилот «Феррари» Оливер Бермэн, выступивший за команду «Формулы-1» на Гран-при Саудовской Аравии, может получить полноценное место в «Хаасе».

Вероятность того, что в 2025 году Бермэн займет кокпит Нико Хюлькенберга или Кевина Магнуссена, весьма велика, сообщил журналист сайта «Ф-1» Лоренс Барретто со ссылкой на собственные источники.

«Хаас» заинтересован в том, чтобы продолжить сотрудничество с Хюлькенбергом, однако считается, что Нико является одной из приоритетных целей «Заубера» (будущей заводской команды «Ауди»).

Даже если немец останется в «Хаасе», шансы Бермэна получить место очень высоки.

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5 комментариев
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не угробте карьеру молодому!
с Нико дайте наконец-то классную машину
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Пусть накатывает опыт. Возможно как раз после Хэма посадят, когда будет готов.
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Пусть накатывает опыт. Возможно как раз после Хэма посадят, когда будет готов.
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Какой Хаас?
Он проваливает сезон в Ф2.
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Как и новые команды, так и новые пилот - что они могут дать Ф1?!)) Пусть в Ф1 катают и дальше опытные, любимые всеми пилоты))
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