Бермэн с высокой вероятностью будет выступать за «Хаас» в 2025 году (Лоренс Барретто)
У Бермэна серьезные шансы на место в «Формуле-1» в следующем сезоне.
Гонщик «Формулы-2» и резервный пилот «Феррари» Оливер Бермэн, выступивший за команду «Формулы-1» на Гран-при Саудовской Аравии, может получить полноценное место в «Хаасе».
Вероятность того, что в 2025 году Бермэн займет кокпит Нико Хюлькенберга или Кевина Магнуссена, весьма велика, сообщил журналист сайта «Ф-1» Лоренс Барретто со ссылкой на собственные источники.
«Хаас» заинтересован в том, чтобы продолжить сотрудничество с Хюлькенбергом, однако считается, что Нико является одной из приоритетных целей «Заубера» (будущей заводской команды «Ауди»).
Даже если немец останется в «Хаасе», шансы Бермэна получить место очень высоки.
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