Экс-пилот «Ф-1» Арну: «Надеюсь, «Феррари» сможет побороться за Кубок конструкторов»

Экс-пилот «Ф-1» Рене Арну верит в победу «Феррари» над «Ред Булл».

Француз, на счету которого 7 побед и 22 попадания на подиум, считает, что «Феррари» по силам достаточно сократить отставание от «Ред Булл» и навязать борьбу .

«Мне хотелось бы увидеть настоящую дуэль. Я не заинтересован вот в таких победах «Феррари» (со сходом Ферстаппена). Напротив, я очень рад тому, что за несколько гонок им удалось так сократить отставание от « ».

Надеюсь, «Феррари» сможет побороться за Кубок конструкторов. В том числе за счет того, что пока выступает на не слишком высоком уровне. Я даже думаю, что если у команды не возникнет серьезных проблем, шансы на победу в командном зачете у «Феррари» будут выше, чем у «Ред Булл», – рассказал Арну.

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