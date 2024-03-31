Экс-пилот «Ф-1» Арну: «Надеюсь, «Феррари» сможет побороться за Кубок конструкторов»
Экс-пилот «Ф-1» Рене Арну верит в победу «Феррари» над «Ред Булл».
Француз, на счету которого 7 побед и 22 попадания на подиум, считает, что «Феррари» по силам достаточно сократить отставание от «Ред Булл» и навязать борьбу Максу Ферстаппену.
«Мне хотелось бы увидеть настоящую дуэль. Я не заинтересован вот в таких победах «Феррари» (со сходом Ферстаппена). Напротив, я очень рад тому, что за несколько гонок им удалось так сократить отставание от «Ред Булл».
Надеюсь, «Феррари» сможет побороться за Кубок конструкторов. В том числе за счет того, что Перес пока выступает на не слишком высоком уровне. Я даже думаю, что если у команды не возникнет серьезных проблем, шансы на победу в командном зачете у «Феррари» будут выше, чем у «Ред Булл», – рассказал Арну.
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