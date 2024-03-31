Экс-пилот «Ф-1» Арну: «Надеюсь, «Феррари» сможет побороться за Кубок конструкторов»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Экс-пилот «Ф-1» Рене Арну верит в победу «Феррари» над «Ред Булл».

Француз, на счету которого 7 побед и 22 попадания на подиум, считает, что «Феррари» по силам достаточно сократить отставание от «Ред Булл» и навязать борьбу Максу Ферстаппену.

«Мне хотелось бы увидеть настоящую дуэль. Я не заинтересован вот в таких победах «Феррари» (со сходом Ферстаппена). Напротив, я очень рад тому, что за несколько гонок им удалось так сократить отставание от «Ред Булл».

Надеюсь, «Феррари» сможет побороться за Кубок конструкторов. В том числе за счет того, что Перес пока выступает на не слишком высоком уровне. Я даже думаю, что если у команды не возникнет серьезных проблем, шансы на победу в командном зачете у «Феррари» будут выше, чем у «Ред Булл», – рассказал Арну.

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3 комментария
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Ферстаппен сошел, а Пересу визор закопал днище
а гонора столько словно Феррари РБ на круг обогнал
Прям даже хочется что бы Макс секунд 25-30 Феррари в Японии привез дабы спесь стряслась
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