Жак Вильнев о ситуации в «Ред Булл»: «Ферстаппен не единственный в мире потрясающий гонщик. Посадите за руль Алонсо, и он тоже будет побеждать»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Кристиан Хорнер Ред Булл Жак Вильнев Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Жак Вильнев высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что если ситуация в «Ред Булл» накалится до предела и встанет вопрос об уходе из организации либо Кристиана Хорнера, либо Макса Ферстаппена, то расставание с действующим чемпионом не сильно скажется на «Ред Булл».

«Будет ли команда столь же хороша без Хорнера? Это сложный вопрос. Будет ли команда побеждать без Ферстаппена? Вероятно, что да.

Макс побеждает, потому что у него есть потрясающая машина. А «Ред Булл» побеждает, потому что у них есть потрясающий гонщик. Но Макс не единственный потрясающий гонщик в мире – посадите за руль этого болида того же Фернандо Алонсо, и он тоже будет побеждать.

Уверен, Макс тоже верит в то, что тоже способен выигрывать в составе и «Феррари», и «Мерседеса», что своими действиями он сможет сделать разницу. И он должен в это верить.

В данный момент он побеждает Переса (на такой же машине), и за счет этого выглядит потрясающе. Но мы не знаем, насколько на самом деле хорош Перес. Точно также мы не знаем, насколько на самом деле хорош Ферстаппен», – рассказал Вильнев.

Внутренняя война против босса «Ред Булл» = конец их доминирования в «Ф-1». Без единства не выйдет побеждать

20 комментариев
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Похоже Жака поймал Великий Алонсо и заставил выучить его конспекты и методички)))
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Хватит уже набрасывать.Великая с ума сойдет
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Ответ Дмитрий Дудников
Похоже Жака поймал Великий Алонсо и заставил выучить его конспекты и методички)))
ахахах
пока слабовато, ни слова про высочайший iq и биг болс.
Жаку стоит усерднее штудировать конспекты
+16
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+15
Вполне очевидно, что за рулём Ред Булла последних трёх сезонов чемпионом без проблем бы стал каждый из пилотов Феррари, Мерседеса, МакЛарен и Фернандо Алонсо.
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Ответ Дмитрий Дудников
Похоже Жака поймал Великий Алонсо и заставил выучить его конспекты и методички)))
Шутки шутками, но Фернандо один из лучших гонщиков в мире, как ни крути.
+7
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+6
Как говорил один максик про другую команду, на этой машине выиграет 95% пелетона, поэтому нет смысла писать выиграет ли Алонсо , конечно выиграет, вопрос сможет ли не выиграть какой нибудь сержант , сменщик днаря платифи или выиграет 100% пелетона.
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Поддержу Вильнева, старый испанский перец совсем не старый и до сих пор очень хорош на трассе.
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В чём-то Жак прав.Только не каждого посади и будет выигрывать.Перес тому пример.
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Выигрывать будет тот кто будет работать с ньюи. Он один знает как работает этот регламент.
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Спасибо за тёплые слова! Люди разбирающиеся в Формуле-1 прекрасно это понимают, будь Алонсо сейчас в Ред-Булл, то выигрывал бы одну гонку за другой, просто штамповал бы победы мы бы постоянно видели ALO P1 в графе трансляции 🔥🔥🔥
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Ответ iden prime
Хватит уже набрасывать.Великая с ума сойдет
так она уже вроде давно того
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Ферстаппену, чтобы оставить наследие, а не стать Феттелем 2.0 нужен сильный напарник в будущем.
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И потому никто не знает, насколько хорош Алонсо. Просто какой-то Фернандо Шрёдингера. Пока его не посадят на место Макса или Серхио мы не узнаем истину - крут Алонсо или не крут )
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Ответ zuul
Был одним из лучших. Максимум на что он сейчас способен - за счет опыта сдерживать на трассе более быстрых гонщиков. Чемпионом ему уже не стать, как и Хэмилтону в Феррари.
Уточним... сдерживать более медленных гонщиков на более быстрых машинах )))
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Ответ Luca di Montezemolo
Как говорил один максик про другую команду, на этой машине выиграет 95% пелетона, поэтому нет смысла писать выиграет ли Алонсо , конечно выиграет, вопрос сможет ли не выиграть какой нибудь сержант , сменщик днаря платифи или выиграет 100% пелетона.
не уверен, что даже Перес смог бы выиграть, а он на ней давно катается
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Пока только 3+ Жак. В следующий раз скажи, что приглашением Алонсо будет сильным решением Хорнера, благодаря которому он сможет приструнить зарвавшегося Макса, его покровителя Марко и продолжить побеждать
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