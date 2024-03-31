Жак Вильнев о ситуации в «Ред Булл»: «Ферстаппен не единственный в мире потрясающий гонщик. Посадите за руль Алонсо, и он тоже будет побеждать»

Жак Вильнев высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что если ситуация в «Ред Булл» накалится до предела и встанет вопрос об уходе из организации либо , либо , то расставание с действующим чемпионом не сильно скажется на «Ред Булл».

«Будет ли команда столь же хороша без Хорнера? Это сложный вопрос. Будет ли команда побеждать без Ферстаппена? Вероятно, что да.

Макс побеждает, потому что у него есть потрясающая машина. А «Ред Булл» побеждает, потому что у них есть потрясающий гонщик. Но Макс не единственный потрясающий гонщик в мире – посадите за руль этого болида того же , и он тоже будет побеждать.

Уверен, Макс тоже верит в то, что тоже способен выигрывать в составе и « », и « », что своими действиями он сможет сделать разницу. И он должен в это верить.

В данный момент он побеждает Переса (на такой же машине), и за счет этого выглядит потрясающе. Но мы не знаем, насколько на самом деле хорош Перес. Точно также мы не знаем, насколько на самом деле хорош Ферстаппен», – рассказал Вильнев.

Внутренняя война против босса «Ред Булл» = конец их доминирования в «Ф-1». Без единства не выйдет побеждать