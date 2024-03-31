Льюис Хэмилтон об истории проблем с болидом «Мерседеса»: «В первой гонке 2022 года нам пришлось снять с машины где-то 90 пунктов прижимной силы»

Хэмилтон оценил ситуацию с прогрессом «Мерседеса» за последние три года.

Пилот « » высказался о проблеме с эффектом галопирования болида, с которым команда до конца не разобралась до сих пор.

«Мерседес» уже три года подряд не может составить конкуренцию « » в борьбе за титул. Последняя победа «Мерседеса» состоялась на Гран-при Бразилии 2022 года – когда гонку удалось выиграть Джорджу Расселлу.

«Мне кажется, что проблему с галопированием в «Ред Булл» исправили практически сразу – на первых же тестах в Бахрейне. Им просто удалось устранить эту проблему, и после ее исчезновения они смогли заниматься дальнейшим развитием болида.

В первой гонке 2022 года, или даже на тестах, нам пришлось снять с машины где-то 90 пунктов прижимной силы. То есть на самом деле у нас не было проблемы с нехваткой прижимной силы, мы просто не могли ее использовать, потому что машина начинала подпрыгивать.

В итоге мы очень сильно потеряли в производительности – и каждый раз, когда мы пытались добавлять прижимной силы, возвращать ее обратно, возвращалась и проблема с подпрыгиванием болида.

Таким образом, каждый раз, когда мы пытались сделать два шага вперед, в итоге мы делали пять шагов назад. И все это сильно расстраивало инженеров. Хотя, как мне кажется, команду действительно вдохновляет то, что сдаваться они не собираются. Они продолжают каждый день приходить на работу и выкладываются на максимуме – сложно просить от них чего-то большего», – рассказал Хэмилтон.

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