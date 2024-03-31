Льюис Хэмилтон об истории проблем с болидом «Мерседеса»: «В первой гонке 2022 года нам пришлось снять с машины где-то 90 пунктов прижимной силы»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон оценил ситуацию с прогрессом «Мерседеса» за последние три года.

Пилот «Мерседеса» высказался о проблеме с эффектом галопирования болида, с которым команда до конца не разобралась до сих пор.

«Мерседес» уже три года подряд не может составить конкуренцию «Ред Булл» в борьбе за титул. Последняя победа «Мерседеса» состоялась на Гран-при Бразилии 2022 года – когда гонку удалось выиграть Джорджу Расселлу.

«Мне кажется, что проблему с галопированием в «Ред Булл» исправили практически сразу – на первых же тестах в Бахрейне. Им просто удалось устранить эту проблему, и после ее исчезновения они смогли заниматься дальнейшим развитием болида.

В первой гонке 2022 года, или даже на тестах, нам пришлось снять с машины где-то 90 пунктов прижимной силы. То есть на самом деле у нас не было проблемы с нехваткой прижимной силы, мы просто не могли ее использовать, потому что машина начинала подпрыгивать.

В итоге мы очень сильно потеряли в производительности – и каждый раз, когда мы пытались добавлять прижимной силы, возвращать ее обратно, возвращалась и проблема с подпрыгиванием болида.

Таким образом, каждый раз, когда мы пытались сделать два шага вперед, в итоге мы делали пять шагов назад. И все это сильно расстраивало инженеров. Хотя, как мне кажется, команду действительно вдохновляет то, что сдаваться они не собираются. Они продолжают каждый день приходить на работу и выкладываются на максимуме – сложно просить от них чего-то большего», – рассказал Хэмилтон.

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8 комментариев
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Ответ sir_shir
не капризничал бы тогда как дама с галопированием, потерпел бы как мужик, всё исправили бы технари, допилили в нужном месте - и мерсовоз стал бы снова летать А так наныл на изменение концепта, а беспонтовый РБР теперь всем задаёт жару
Вы прикалываетесь? Даже Норрис не так давно попросил убрать граунд эффект из следующего регламента потому что это опасно для здоровья. Как можно терпеть что у вас машина прыгает полтора-два часа?
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90 пунктов??? Из ста?
То есть снизить прижим в 10 раз?
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Это не новость, корыто мерсов очень быстро было в симуляторе мерсов, но не на реальной трассе, поэтому мерс чтобы не козлить снижал и снижал прижим, доснижал до совсем корыта в прошлом году, в этом году скопировали сами не знают чего, и надо же опять на симуляторе тачка гораздо быстрее,но на трассе опять корыто, корытом, и они сами не знают почему, вроде там просто прижим пропадает на какой то скорости, ещё погода влияет и много чего ещё наверное,теперь Хэму тестить и тестить это корыто с пятницы по воскресенье каждый уикенд, может методом тыка они что нибудь придумают, хотя очевидно что кто то не знает как сделать нормальное днище.
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Ответ sir_shir
не капризничал бы тогда как дама с галопированием, потерпел бы как мужик, всё исправили бы технари, допилили в нужном месте - и мерсовоз стал бы снова летать А так наныл на изменение концепта, а беспонтовый РБР теперь всем задаёт жару
В каком месте новый РБР беспонтоновый? Как были понтоны, так и остались, только отверстие для охлаждения поменяло расположение. Как выглядел W13 и W14, а как РБ 20, даже близко не одно и тоже, о каком беспонтоновом болиде может идти речь, не ясно.

Ох уж эти технари, которые за 3 года не смогли ничего исправить. Но вот тогда бы точно все исправили, и 90 пунктов прижимной силы бы нарастили, и лобовое сопротивление уменьшили. Жаль, конечно, что текущий Мерседес ни прижима не имеет, ни уменьшенного лобового сопротивления, а ведь это даже не революционная концепция, а обычный понтоновый мерс, но увы ничего не работает.
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