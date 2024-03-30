Лиам Лоусон: «Ферстаппен кажется агрессивным по ТВ, но он очень приятный парень вне болида»

Теги Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Лиам Лоусон РБ Авто

Лоусон рассказал о помощи со стороны Ферстаппена.

Резервный пилот «Ред Булл» и «РБ» Лиам Лоусон поделился мнением о лидере чемпионской команды Максе Ферстаппене.

Новозеландский гонщик сообщил, что Макс помогал ему советом в прошлом году. Лоусон заменял Даниэля Риккардо, получившего травму в практике перед Гран-при Нидерландов, в составе «РБ».

«На самом деле он очень приятный парень вне болида. Думаю, по ТВ он кажется довольно агрессивным, но он просто невероятно нацелен на борьбу. Он очень и очень хороший парень.

Когда я пилотировал в прошлом году, он стал одним из немногих, кто был по-настоящему открыт для разговора и совета. Помню, как я готовился к Гран-при в Зандворте, и он пришел ко мне и сказал: «Попытайся получить удовольствие, помни об этом».

Классно было получить совет, но здорово также учиться у него. Прямо сейчас он выступает очень и очень хорошо. Можно видеть все данные и учиться, это классно», – заявил Лоусон.

Лиам сообщил о своих планах на будущее:

«Моя мечта – выступать за «Ред Булл», я в программе уже пять лет, это самая конкурентоспособная команда прямо сейчас. Если бы выбор был за мной, я бы выступал за «Ред Булл».

Но, конечно, моя мечта – в целом попасть в «Формулу-1». Если не получится с «Ред Булл», я попробую сделать это где-то еще».

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6 комментариев
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здешние комментаторы кажутся приятными вне комментирования новостей. Но здесь проявляют настоящюю агрессию
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Кстати еще одна корреляция Макса с Михаэлем
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Понятно что Лоусену очень хочется в одну из команд РБ.
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Я бы наверное то же самое ему сказал: попытайся получать удовольствие. Но в тот день только один Макс догадался. Очень ценный совет
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Понятно что Лоусену очень хочется в одну из команд РБ.
Он это и не скрывает, говорит на прямую:)
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