Фредерик Вассер: «Пилоты «Феррари» уже не работают в режиме выживания в гонках, в отличие от 2023-го»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер рассказал о главном прорыве «Феррари» в межсезонье.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер считает, что Шарль Леклер и Карлос Сайнс в 2024 году получили болид, с которым гораздо проще работать на гоночной дистанции. В частности, улучшилась ситуация с расходом покрышек.

«Мы сделали огромный шаг вперед. Пожалуй, по времени на одном быстром круге мы даже не близки к тому, что было в прошлом году, это правда. Однако мы сделали огромный шаг вперед, и, думаю, скорее это связано со стабильностью при переходе с одного состава на другой, машину стало гораздо легче пилотировать.

Кроме того, ее гораздо легче «читать» нашим пилотам и, кстати, гораздо легче дорабатывать. И, пожалуй, это самый большой шаг вперед. Справляться с болидом не так просто, но как минимум у нас есть хорошее понимание машины уже на ранней стадии уик-энда.

В прошлом сезоне главная проблема заключалась в том, что в гонке болид было очень тяжело пилотировать. В таком случае ты допускаешь ошибки, когда надо прибавить, портишь шины, и все идет по спирали.

В этом году «читать» машину легче, гонщики понимают, где предел, и чуть-чуть не доходят до него. Если надо следить за покрышками, сделать это значительно, значительно проще. Пилоты в куда большей степени контролируют ситуацию, чем в прошлом сезоне, когда они, можно сказать, ехали в режиме выживания – так ты достаточно быстро «убиваешь» покрышки», – заявил Фредерик.

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4 комментария
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Всё это хорошо. Но не нужно бежать впереди паровоза. Как показали последние 15 лет - Ferrari по ходу сезона хуже Mercedes-Benz и Red Bull развивает машину. Так что даже победа над деградацией шин не гарантирует ничего. Нужно много работать над темпом.
+12
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+12
Ответ Льюис Котопёсилтон
Всё это хорошо. Но не нужно бежать впереди паровоза. Как показали последние 15 лет - Ferrari по ходу сезона хуже Mercedes-Benz и Red Bull развивает машину. Так что даже победа над деградацией шин не гарантирует ничего. Нужно много работать над темпом.
Вассер по ходу прошлого сезона улучшил болид, к тому же доставшийся ему от кудрявого клоуна. В Вегасе, к примеру, могли даже победить в бою, без сходов бычков, не случись СК
+14
-3
+11
Теперь пилоты выживают друг друга
+3
0
+3
Ответ Льюис Котопёсилтон
Всё это хорошо. Но не нужно бежать впереди паровоза. Как показали последние 15 лет - Ferrari по ходу сезона хуже Mercedes-Benz и Red Bull развивает машину. Так что даже победа над деградацией шин не гарантирует ничего. Нужно много работать над темпом.
Вообще после смены правил, первые несколько гонок у Фур была лучная машина. Но потом РБ сильно прибавили, а Фуры наборот по моему только хуже поехали
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