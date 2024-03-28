Фредерик Вассер: «Пилоты «Феррари» уже не работают в режиме выживания в гонках, в отличие от 2023-го»

Вассер рассказал о главном прорыве «Феррари» в межсезонье.

Руководитель «Феррари» считает, что и в 2024 году получили болид, с которым гораздо проще работать на гоночной дистанции. В частности, улучшилась ситуация с расходом покрышек.

«Мы сделали огромный шаг вперед. Пожалуй, по времени на одном быстром круге мы даже не близки к тому, что было в прошлом году, это правда. Однако мы сделали огромный шаг вперед, и, думаю, скорее это связано со стабильностью при переходе с одного состава на другой, машину стало гораздо легче пилотировать.

Кроме того, ее гораздо легче «читать» нашим пилотам и, кстати, гораздо легче дорабатывать. И, пожалуй, это самый большой шаг вперед. Справляться с болидом не так просто, но как минимум у нас есть хорошее понимание машины уже на ранней стадии уик-энда.

В прошлом сезоне главная проблема заключалась в том, что в гонке болид было очень тяжело пилотировать. В таком случае ты допускаешь ошибки, когда надо прибавить, портишь шины, и все идет по спирали.

В этом году «читать» машину легче, гонщики понимают, где предел, и чуть-чуть не доходят до него. Если надо следить за покрышками, сделать это значительно, значительно проще. Пилоты в куда большей степени контролируют ситуацию, чем в прошлом сезоне, когда они, можно сказать, ехали в режиме выживания – так ты достаточно быстро «убиваешь» покрышки», – заявил Фредерик.

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