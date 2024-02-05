Команда «Заубер» представила болид и ливрею 2024 года

В «Заубере» показали новую ливрею и изображения болида.

С сезона-2024 в « » сменились титульные спонсоры – ими стали компании Stake и Kick (стриминг-платформа).

Ближайшие два сезона команда, судя по всему, будет использовать именно данные названия – на 2026-й год намечено полноценное слияние с «Ауди» и получение статуса заводской команды. На презентации были показаны изображения виртуального болида. На самой презентации был выставлен шоукар в новой ливрее.

Выступать за команду в ближайшем сезоне продолжат и .

Презентации болидов и ливрей «Ф-1» в 2024-м: график, даты, тизеры, сливы. И все дизайны в одном месте!