Команда «Заубер» представила болид и ливрею 2024 года

Теги Заубер Формула-1 Валттери Боттас Чжоу Гуаньюй Авто

В «Заубере» показали новую ливрею и изображения болида.

С сезона-2024 в «Заубере» сменились титульные спонсоры – ими стали компании Stake и Kick (стриминг-платформа).

Ближайшие два сезона команда, судя по всему, будет использовать именно данные названия – на 2026-й год намечено полноценное слияние с «Ауди» и получение статуса заводской команды. На презентации были показаны изображения виртуального болида. На самой презентации был выставлен шоукар в новой ливрее.

Выступать за команду в ближайшем сезоне продолжат Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй.

Презентации болидов и ливрей «Ф-1» в 2024-м: график, даты, тизеры, сливы. И все дизайны в одном месте!

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