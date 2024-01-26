Ник Фрай: «Не уверен, что «Мерседес» сможет выйти на необходимый уровень, чтобы регулярно опережать «Ред Булл»

Теги Феррари Ник Фрай Ред Булл Формула-1 Мерседес Фредерик Вассер Авто

«Мерседес» не сможет соперничать с «Ред Булл» в сезоне-2024 – считает Ник Фрай.

Бывший руководитель «Мерседеса» оценил перспективы немецкой команды в предстоящем чемпионате. Фрай считает, что учитывая ошибку с выбором концепции болида «Мерседесу» будет сложно добиться прогресса, необходимого для того, чтобы соперничать с «Ред Булл».

По мнению Фрая, наибольшими шансами составить «Ред Булл» конкуренцию обладает «Феррари».

«Мне жаль это говорить, но я не считаю, что сейчас в «Мерседесе», моей бывшей команде, собрана достаточно сильная команда технических специалистов.

Конкурировать с Эдрианом Ньюи – задача не из легких. В «Мерседесе» собрана отличная команда, но избрав другой путь технического развития болида, они очень сильно отстали от конкурентов.

Темпы развития из года в год становятся все выше, но если вы впустую потратите год или два, занимаясь концепцией болида, которая в итоге не будет работать, у вас возникнут проблемы.

Да, легко рассуждать задним числом, но сейчас в «Мерседесе» только учатся тому, о чем в «Ред Булл» все узнали уже очень давно. И догнать соперников в такой ситуации вам будет очень сложно.

Я уверен, что «Мерседес» будет хорош в новом сезоне – я просто не уверен, что команда сможет выйти на выдающийся уровень, чтобы регулярно опережать «Ред Булл». Мне трудно это признать, ведь я по-прежнему связан с «Мерседесом», но я думаю, что в этом году им будет непросто.

Что касается «Феррари» – я думаю, команда продолжит совершенствоваться. Фредерик Вассер очень опытный руководитель и лидер, и я думаю, что он обеспечит команде прикрытие и защитит ее от давления со стороны итальянских СМИ. Думаю, он хорошо справится с этой задачей и сохранит в команде спокойную атмосферу. Ведь для того, чтобы добиться успеха, вам нужно стараться не поддаваться эмоциям.

Так что именно «Феррари» я считаю фаворитом на то, чтобы надавить на «Ред Булл», – рассказал Фрай.

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4 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Ну нет в Мерседесе гонщика который мог бы из болида выжать 110%. Хэмилтон даже весь потенциал болида не реализует, Расселл едет как машина позволяет. Вполне возможно, что Алонсо на нынешнем Мерседесе поборолся бы за чемпионский титул.
Да-да... Мы в курсе, что Алонсо выигрывает любой чемпионат на любой машине, кроме своей и того, в котором участвует.
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Большинство хороших специалистов, которые создавали тачки раньше ушли, взамен я не слышал ни одного имени кого взяли, что то совсем не слышал, наоборот все уходят и уходят, ну раз Вольф через 4 года понял что надо оборудование для питов менять, может ещё через 4 поймет что надо людей набирать, а то ушли топовые инженеры толпой, и никого не увели взамен, хотя это отличный метод чтобы понять чужой концепт, вот и в мотогп у дукати все стараются людей увести и уводят.
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Куда уж "Мерседесу" выйти на выдающийся уровень. На него только специальные люди могут выходить, мы их знаем поименно. :)
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