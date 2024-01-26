Ник Фрай: «Не уверен, что «Мерседес» сможет выйти на необходимый уровень, чтобы регулярно опережать «Ред Булл»

«Мерседес» не сможет соперничать с «Ред Булл» в сезоне-2024 – считает Ник Фрай.

Бывший руководитель « » оценил перспективы немецкой команды в предстоящем чемпионате. Фрай считает, что учитывая ошибку с выбором концепции болида «Мерседесу» будет сложно добиться прогресса, необходимого для того, чтобы соперничать с « ».

По мнению Фрая, наибольшими шансами составить «Ред Булл» конкуренцию обладает «Феррари».

«Мне жаль это говорить, но я не считаю, что сейчас в «Мерседесе», моей бывшей команде, собрана достаточно сильная команда технических специалистов.

Конкурировать с Эдрианом Ньюи – задача не из легких. В «Мерседесе» собрана отличная команда, но избрав другой путь технического развития болида, они очень сильно отстали от конкурентов.

Темпы развития из года в год становятся все выше, но если вы впустую потратите год или два, занимаясь концепцией болида, которая в итоге не будет работать, у вас возникнут проблемы.

Да, легко рассуждать задним числом, но сейчас в «Мерседесе» только учатся тому, о чем в «Ред Булл» все узнали уже очень давно. И догнать соперников в такой ситуации вам будет очень сложно.

Я уверен, что «Мерседес» будет хорош в новом сезоне – я просто не уверен, что команда сможет выйти на выдающийся уровень, чтобы регулярно опережать «Ред Булл». Мне трудно это признать, ведь я по-прежнему связан с «Мерседесом», но я думаю, что в этом году им будет непросто.

Что касается «Феррари» – я думаю, команда продолжит совершенствоваться. очень опытный руководитель и лидер, и я думаю, что он обеспечит команде прикрытие и защитит ее от давления со стороны итальянских СМИ. Думаю, он хорошо справится с этой задачей и сохранит в команде спокойную атмосферу. Ведь для того, чтобы добиться успеха, вам нужно стараться не поддаваться эмоциям.

Так что именно « » я считаю фаворитом на то, чтобы надавить на «Ред Булл», – рассказал Фрай.

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