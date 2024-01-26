«Хаас» покажет новую ливрею болида 2 февраля

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Аяо Комацу Кевин Магнуссен Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Хаас» определился с датой презентации новой ливреи.

Американская команда покажет обновленную ливрею болида, которую будет использовать в сезоне-2024, 2 февраля.

Дата презентации новой машины остается неизвестной. При этом на 11 февраля у «Хааса» намечена обкатка новой машины на «Сильверстоуне».

Новый сезон команда начнет в том же составе – выступать за американский коллектив будут Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен.

При этом в «Хаасе» сменилось руководство – команду покинул Гюнтер Штайнер, а его место занял повышенный до должности руководителя Аяо Комацу.

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