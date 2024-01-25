Зрителям Гран-при Австралии запретят выходить на трассу после финиша гонки

Организаторы Гран-при Австралии не пустят зрителей на трассу.

Как стало известно, в этом году организаторы гонки в Мельбурне не предоставят зрителям возможности покинуть трибуны и выйти на трассу и в паддок по окончании , чтобы подойти к подиуму на церемонию награждения.

Таким образом, впервые за почти 30 лет истории проведения Гран-при «Ф-1» на « », зрителям будет закрыт вход на трек.

Причиной запрета стал инцидент, имевший место на Гран-при 2023 года – тогда, как отчитались стюарды, многие зрители попытались проникнуть на трассу сразу после финиша, когда на треке еще находились болиды, тем самым допустив очень серьезные нарушения правил безопасности.

Прошлогодняя гонка завершилась под машиной безопасности из-за поздней остановки заезда красными флагами. И группа болельщиков проникла на трассу до того, как все болиды пересекли финишную черту.

При этом на финише гонки технические проблемы возникли на болиде – который был вынужден припарковать свою машину на обочине. На болиде горел индикатор неисправности батареи – в таких условиях подходить к болиду считается опасным из-за возможного возгорания. Что не помешало группе болельщиков пробежать в непосредственной близости от болида « ».

Кто владеет трассами «Формулы-1»?