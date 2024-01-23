Серхио Перес: «В этом сезоне моим главным приоритетом будет достижение прогресса по ходу чемпионата»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес рассказал о целях на сезон-2024.

По словам пилота «Ред Булл», в своей работе он главным образом сосредоточится на достижении стабильности выступлений и своей форме.

«Я хочу добиться стабильности, набрать обороты. Как мне кажется, главным образом в прошлом сезоне нам не хватало поступательного развития. Мы начали сезон, оказавшись очень высоко, наравне с Максом, но не смогли продолжить прогрессировать по ходу. А порой даже регрессировали.

Поэтому я думаю, что в этом сезоне моим главным приоритетом будет именно достижение прогресса по ходу чемпионата – вне зависимости от того, с какой точки я этот чемпионат начну. Важно, что уик-энд за уик-эндом мы продолжали развиваться, совершенствоваться.

В прошлом году у меня было несколько неудачных уик-эндов. Мы сильно начали сезон, хорошо провели первые 5-6 Гран-при, но затем не смогли добиться прогресса в работе с машиной. Именно этот момент был главным в том, что я упустил в прошлом году, и в чем должен прибавить в этом году.

Проблемы, с которыми мы столкнулись в прошлом сезоне, в итоге позволили мне лучше понять, как именно мне нужно работать с настройками болида, как его настраивать, в каком направлении двигаться, когда у меня возникают проблемы. Так что да, этот опыт определенно сделает нас сильнее в следующем сезоне», – рассказал Перес.

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7 комментариев
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Мечтать не вредно.Надо работать и меньше косяков.В прошлом в сезоне после первых этапов вообще посчитал себя чемпионом.
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Ответ Великий Алонсо
Перес неудачник по жизни, учись водить машину.
Если он неудачник то конкретно ты кто?
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Ответ Великий Алонсо
Я Великий Фернандо Алонсо.
Ещё не выписали?)
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