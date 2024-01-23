Алекс Палоу о решении разорвать контракт с «Маклареном»: «Я слишком стар для того, чтобы просто ждать шанса в «Формуле-1»

Палоу объяснил причины ухода из «Макларена».

Чемпион «Индикара» рассказал, что просто не видит смысла ждать своего шанса попасть в «Формулу-1», особенно учитывая свой возраст.

После титула в 2022 году Чип Гэнасси решил воспользоваться опцией в контракте Палоу и продлить с ним контракт. Однако Палоу сообщил ему, что в 2023 году намерен перейти в команду «Эрроу-Макларен» в « ».

Гэнасси решил подать на Палоу в суд, считая, что у него есть исключительное право на продление контракта с испанским гонщиком. В итоге стороны договорились о том, что в 2023 году Палоу останется в команде «Гэнасси», но при этом будет работать в « » в качестве резервного пилота, а полноценный переход осуществить в 2024 году.

Однако после частных тестов и выступления за «Макларен» в первой практике перед Гран-при США Палоу сообщил «Гэнасси» о своем желании остаться и разорвал контракт с «Маклареном».

После чего уже «Макларен» подал в суд на Палоу с целью компенсировать затраченные средства и получить компенсацию за разрыв контракта – требуемся сумма составляет $23 млн.

«Думаю, вся эта драма нас сблизила. Почему? Я не знаю. Сейчас у нас нормальные отношения. Когда вы впервые расстаетесь с девушкой, то потом вам становится даже лучше, потому что вы начинаете лучше понимать друг друга, видите все имевшие ранее место проблемы, и внезапно ваши отношения заметно улучшаются.

Что касается отказа от «Макларена» – я не видел никаких признаков того, что для меня может открыться какая-то возможность, чтобы попасть в «Формулу-1».

Я слишком стар для того, чтобы просто сидеть и ждать ситуации, в которой кто-то получит травму, например, и я получу свой шанс. Вот Пато (Патрисио О’Уорд, еще один гонщик «Индикара» в программе «Макларена») может подождать такого шанса», – рассказал Палоу.

«Макларен» подал в суд на Палоу за отказ от обязательства перехода в команду «Индикара» в 2024 году