Ландо Норрис: «Всегда предпочту услышать даже жестокую, но правду. Если я паршиво выступаю – так мне и скажите»

Норрис предпочитал откровенные разговоры с командой.

Пилот « » отметил, что хотел бы всегда слышать от своей команды правду о том, что люди думают и как именно оценивают его выступления.

«Я всегда предпочитаю слышать и говорить чистую правду. Я всегда предпочту услышать даже жестокую, но правду. Если я паршиво выступаю – так мне и скажите. А если я хорош – скажите, что я хорош. Это не всегда легко сделать, но именно такой подход я считаю правильным, и мы продолжим его придерживаться, чтобы помочь другим и научить их действовать правильно.

Сейчас я с нетерпением жду начала нового сезона, потому что команда наконец-то находится на правильном пути. Мы знаем, в каком направлении должны двигаться и я просто хочу хорошо начать сезон. Если мы успешно стартуем в Бахрейне, мое воодушевление только усилится», – рассказал .

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