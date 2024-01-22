Ландо Норрис: «Всегда предпочту услышать даже жестокую, но правду. Если я паршиво выступаю – так мне и скажите»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис предпочитал откровенные разговоры с командой.

Пилот «Макларена» отметил, что хотел бы всегда слышать от своей команды правду о том, что люди думают и как именно оценивают его выступления.

«Я всегда предпочитаю слышать и говорить чистую правду. Я всегда предпочту услышать даже жестокую, но правду. Если я паршиво выступаю – так мне и скажите. А если я хорош – скажите, что я хорош. Это не всегда легко сделать, но именно такой подход я считаю правильным, и мы продолжим его придерживаться, чтобы помочь другим и научить их действовать правильно.

Сейчас я с нетерпением жду начала нового сезона, потому что команда наконец-то находится на правильном пути. Мы знаем, в каком направлении должны двигаться и я просто хочу хорошо начать сезон. Если мы успешно стартуем в Бахрейне, мое воодушевление только усилится», – рассказал Норрис.

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4 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Посредственно ты выступаешь, Алонсо на таком Макларене набрал бы не 200 очков как ты, а 300-350. Но как говорится где Великий Алонсо и где ты.
Не думаю, что Норрис обращался к пользователям спорцру)
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Победа нужна, после этого легче будет.
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