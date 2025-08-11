Лоран Мекьес: «Мы недооцениваем влияние Ферстаппена на всю пирамиду «формул». Макс показывает детям, как стать лучшим»

Босс «Ред Булл» заявил о ключевой роли Ферстаппена для всех младших серий.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес порассуждал о значимости Макса Ферстаппена для нового поколения пилотов.

«Полагаю, мы недооцениваем, какое влияние Макс оказывал и оказывает на всю пирамиду «формул».

Это способ воспринимать «Формулу-1», любить этот спорт на все 360 градусов, как в болиде, так и вне его. Дети чувствуют это, они мечтают о гоночных машинах день и ночь, и Макс показывает им: вот как стать лучшим.

Наверное, потребуются годы, чтобы осознать, какой след в умах он оставил», – поделился мыслями Лоран.

