Лоран Мекьес: «Мы недооцениваем влияние Ферстаппена на всю пирамиду «формул». Макс показывает детям, как стать лучшим»
Босс «Ред Булл» заявил о ключевой роли Ферстаппена для всех младших серий.
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес порассуждал о значимости Макса Ферстаппена для нового поколения пилотов.
«Полагаю, мы недооцениваем, какое влияние Макс оказывал и оказывает на всю пирамиду «формул».
Это способ воспринимать «Формулу-1», любить этот спорт на все 360 градусов, как в болиде, так и вне его. Дети чувствуют это, они мечтают о гоночных машинах день и ночь, и Макс показывает им: вот как стать лучшим.
Наверное, потребуются годы, чтобы осознать, какой след в умах он оставил», – поделился мыслями Лоран.
Йос Ферстаппен: «Макса неправильно воспринимают многие, особенно англичане – считают его каким-то придурком»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал команды «Ред Булл»
