Алекс Албон: «В 2026-м успеха добьются гонщики, чьи когнитивные способности позволят эффективно управлять батареей»

Албон объяснил ключевой элемент борьбы в 2026-м.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон провел параллели с «Формулой E », рассуждая о новых технических и моторных правилах 2026 года, когда значительно возрастет значимость батареи и гибридной составляющей.

«Сейчас очень рано делать выводы, но можно посмотреть на «Формулу E» как на крайнюю версию того, куда направляемся мы. Видно, как пилоты управляют гонкой и квалификацией, как используют энергию и другие элементы, чтобы добиться преимущества.

[В «Формуле-1»] все будет не настолько радикально, однако успеха добьются гонщики, чьи когнитивные способности позволят им действовать эффективно в этом плане.

Зимой внимание к работе на симуляторе сильно возрастет, и нам нужно будет понять, как все это работает, а также попробовать различные стили пилотажа», – отметил спортсмен.

