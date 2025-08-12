Джейс Воулз о болидах-2026: «Нужно снизить нагрузку на пилотов – она очень серьезная»

Воулз заявил, что «Ф-1» в курсе проблем с болидами нового поколения.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз призвал не драматизировать сложности, которые будут испытывать гонщики в 2026 году из-за увеличения мощности гибридной составляющей. В то же время менеджер признал, что спортсменам предстоит привыкнуть к другому стилю пилотажа и работе с различными режимами.

«Когда наши пилоты симулятора впервые опробовали болид под регламент-2026, им было тяжело, потому что некоторые аспекты пилотажа совершенно другие. Во второй раз было привычнее, но жалобы остались. К четвертому разу проблемы почти не обсуждали, это просто стало нормой.

Так что я призываю к осторожности. Спросите, сколько раз гонщик работал на симуляторе. Гарантирую, что один – скорее всего, это первые впечатления. Если пилот провел четыре или пять сессий, он скажет: «Теперь я все понимаю».

Все ли доработано? Предстоит доделать многие вещи, нам нужно снизить нагрузку на пилотов, потому что в данный момент она очень и очень серьезная. Но у нас есть еще шесть месяцев – уверен, мы все исправим», – заявил босс.

Воулз также поделился предположениями об особенностях обгонов в 2026-м без DRS:

«Полагаю, различия по максимальной скорости на некоторых прямых станут гораздо больше из-за игр с энергией и различными режимами. Это скорее облегчит обгоны, чем усложнит.

Концепция борьбы на трассе на самом деле заключается в том, что у гонщика с более быстрой машиной станет больше инструментов, чем в этом году, даже включая DRS».

