Джеймс Воулз о «Уильямсе»: «Я решился уйти из «Мерседеса», потому что верю в наше виденье будущего команды»

Воулз уверен в будущем прогрессе «Уильямса».

Руководитель британской команды отметил, что надеется на дальнейшее развитие коллектива. И что не чувствует обреченности после того, как перешел из « » в достаточно маленькую и скромную по своим возможностям команду.

«Есть ли свет в конце тоннеля? Конечно, иначе меня бы здесь не было. Я ушел из очень комфортных условий в «Мерседесе» – где была невероятная компания, где вокруг меня работали специалисты исключительного уровня, выигравшие множество титулов. И все же я решился уйти оттуда, чтобы прийти в « ». И причина этого в том, что я верю в наше виденье будущего команды.

«Уильямс» – это вообще первая команда, за которой я стал следить в «Формуле-1». У нее такое наследие, о котором многие могут только мечтать. Если сомневаетесь – приезжайте к нам и пройдитесь по базе, по «Центры пережитого опыта» (музей «Уильямса»). Вы почувствуете это, как только войдете в комнату.

Лично у меня до сих пор каждый раз бегают мурашки по коже, когда я хочу мимо всех этих чемпионских болидов. Притом, что все они остаются в рабочем состоянии.

Отвечая на ваш вопрос – да, (я вижу надежду). Но перемены не произойдут в одночасье. И именно эту мысль я стараюсь до всех донести.

Некоторые объекты инфраструктуры пока не готовы к работе, нам еще предстоит докупить большую часть всего необходимого. Нельзя разом потратить миллионы на оборудование и сразу все сделать. Нет. Пройдет 12, 24, может даже 365 месяцев, прежде чем вся структура заработает как надо. Так что да, я вижу свет в конце тоннеля, вижу путь, который мы можем проложить, чтобы вновь стать успешными, но его нельзя пройти в одночасье», – рассказал Воулз.

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