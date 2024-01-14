Джин Хаас об уходе Штайнера: «Мне не кажется, что мы тратим средства достаточно эффективно»

Джин Хаас прокомментировал решение команды расстаться с Штайнером.

Владелец « » высказался о результатах команды в последние годы, отметив, что по его мнению команда неэффективно расходовала средства.

По словам Хааса, команда собирается менять рабочую модель и будет отдавать меньше задач на аутсорсинг. В данный момент шасси для «Хааса» строят в «Далларе», а многие узлы болида команда получает от «Феррари»:

«Я пришел в «Формулу-1» не для того, чтобы продать команду. Я сделал это, потому что хочу участвовать в гонках. И у Гюнтера было такое же виденье. Мы здесь не ради того, чтобы зарабатывать деньги, мы хотим гоняться и быть конкурентоспособными. И смотря на историю команды можно увидеть, что у нас были как очень хорошие, так и очень плохие сезоны.

До тех пор, пока вам удается выжить, у вас всегда остается в запасе еще сезон, чтобы доказать, что вы чего-то стоите. И для команды это большие перемены. Потеря Гюнтера будет означать, что команда сосредоточится на других аспектах. Надеюсь, нам удастся улучшить ситуацию.

Что касается финансов, у кого-то может возникнуть впечатление, что мы тратим намного меньше конкурентов. Но на самом деле обычно мы тратим где-то на $10 млн меньше максимально допустимого бюджета.

И мне не кажется, что мы правильно тратим эти деньги. Многие команды ранее инвестировали серьезны суммы в развитие инфраструктуры, зданий, оборудования, персонала. Наша модель предполагала очень многое отдавать на аутсорсинг. И мы тратим на это огромные суммы. Да, мы пока не уперлись в потолок бюджета, но мы чертовски к этому близки. И мне просто не кажется, что мы тратили деньги достаточно эффективно.

Мы выжили на протяжении восьми лет и мы точно не собираемся сдаваться и отказываться от своего бизнеса. Но я хочу, чтобы наша команда просуществовала еще десять лет, а для этого нам нужно прибавлять».

По словам Хааса, команде нужно закрепиться в середине пелотона, чтобы прочнее стоять на ногах и привлекать спонсоров:

«Да, такова моя точка зрения. И в то же самое время (оказавшись в середине), мы будем получить больше призовых от ФОМ, что опять же немного облегчит нам жизнь. Так что все дело в успехе. У нас отличная команда, отличные инженеры, действительно отличные пилоты.

Я не вижу причин, по которым мы находимся на десятом месте. И не могу понять, как это получается, учитывая все оборудование и всех людей, что у нас есть».

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