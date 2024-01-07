Ромен Грожан: «Эгоистично откладываю тесты «Мерседеса», чтобы опробовать новое поколение машин «Ф-1»

Грожан объяснил, почему так и не протестировал болид «Мерседеса».

попал в страшную аварию на -2020 – гонка стала для француза последней в «Формуле-1» в составе « ». После инцидента исполнительный директор « » Тото Вольфф пообещал Грожану тесты.

Пилот « » сообщил, что все еще намерен сесть за руль «Мерседеса».

«Да, безусловно. Пока мы не нашли время – и да, по моей вине. Это непросто – меня ждут 30 гоночных уик-эндов в году. Вы, ребята, жалуетесь на 24 гонки в «Ф-1», а у меня 18 этапов в «Индикаре», семь в гонках на выносливость и пять с Canal+ в «Ф-1». Не так просто выделить время для тестов.

Также я очень эгоистично пытаюсь отложить все до того момента, когда смогу протестировать новое поколение болидов.

Но да, я по-прежнему готов. Когда я вижу Тото, он всегда подтверждает, что это случится. Было бы очень классно вернуться за руль машины «Ф-1», – заявил Грожан в интервью GP Racing.

С 2024 года в частных тестах можно использовать машины «Ф-1» сезона-2022 – первые модели нового поколения.

Гонщик также ответил на вопрос о состоянии своих рук после ожогов, полученных в 2020-м:

«Все хорошо. Иногда немного болит – левая рука. Но я бы сказал, что 95 процентов времени я об этом даже не думаю».

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