Кристиан Хорнер: «Ферстаппен – не робот, «Ред Булл» не загоняет его в PR-рамки»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Хорнер сообщил, что Ферстаппен – не робот, стиснутый имиджевыми ограничениями.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заверил, что не сдерживает Макса Ферстаппена в высказываниях.

«Мы верим в свободу выбора для наших гонщиков. Они не роботы, у них есть свое мнение. Голос Макса как чемпиона мира имеет значение, и мы не загоняем его в PR-рамки.

Он очень честный молодой человек, который говорит так, как думает. И, на мой взгляд, подобного не хватало», – заявил Хорнер.

Кристиан также рассказал, изменился ли трехкратный чемпион мира за девять лет в «Формуле-1»:

«Он меняется – немного повзрослел, на лице стало больше растительности. Но сущность та же. Он запрыгивает в машину и выжимает из нее все.

Ему не нравится вся эта мишура вокруг «Формулы-1» – никогда не нравилась. Он профессионал, чистокровный гонщик, реалист. Если он не пилотирует здесь, то управляет болидом GT или занимается онлайн-гонками. Он этим живет и дышит».

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