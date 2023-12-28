Гонщица программы «Макларена» извинилась перед Строллом за лайк к посту, где Ланса назвали «аутистом» с «папочкиными деньгами»

Теги Макларен Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Лоренс Стролл серия W дискриминация Авто

Представительница «Макларена» извинилась перед Строллом за оскорбительный пост.

Бьянка Бустаманте, входящая в программу «Макларена», сообщила, что случайно поставила лайк записи, в которой пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла назвали «аутистом». Автор поста не согласился с тем, что Бустаманте переоценена, и подчеркнул, что из-за людей с «папочкиными деньгами» таланты не получают свой шанс.

Бьянка извинилась за свой лайк перед Лансом и всеми, кого мог оскорбить пост. Гонщица сообщила, что ее брат страдает от аутизма, и выступила категорически против дискриминации людей с заболеваниями.

«Я бы никогда в жизни не поддержала эйблизм на любом уровне, тем более такой пост, направленный против коллеги-пилота. Я воспринимаю тему аутизма очень серьезно, для меня это личное дело.

Надеюсь, гоночное сообщество понимает, что это на 100 процентов случайность. Приношу искренние извинения за большую ошибку», – написала 18-летняя филиппинская спортсменка, известная по выступлениям в Серии W и «Академии «Ф-1».

Сообщается, что Бустаманте поставила лайк и под другими постами, в которых критикуют Стролла. Одна из записей гласила, что «неуверенные в себе маленькие фанатики «Ф-1» могут поплакаться маме, так как Бьянка Бустаманте ездила бы кругами вокруг таких, как Ланс Стролл». Автор другого поста назвал Ланса «болваном» и предположил, что пилота бы уже уволили, если бы не его отец – владелец команды «Астон Мартин» Лоренс Стролл.

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