Дэвид Култхард: «У Риккардо, Расселла, Норриса получилось бы работать на ТВ. Может, у Цуноды – люди бы ставили, когда он сматерится»

Култхард назвал пилотов, из которых вышли бы успешные комментаторы.

стал экспертом после карьеры в «Формуле-1». Тот же путь проделали , , , Дженсон Баттон и другие звезды. Экс-пилот «Уильямса», «Макларена» и « » рассказал, у кого из нынешних представителей «Ф-1» получилось бы работать на телевидении.

«Точно у Даниэля Риккардо – он просто классно улыбается. Не думаю, что Максу [Ферстаппену] будет это интересно. Не уверен, что Льюис [Хэмилтон] захочет. Я считаю, Даниэль – очень яркая личность. Может, даже у Юки [Цуноды] – люди бы ставили, когда он впервые сматерится.

Есть много ярких личностей: Джордж [Расселл], Ландо [Норрис]. Они ведут себя естественно, а это важно на телевидении – надо быть собой. За ними просто интересно наблюдать», – заявил Култхард.

Гонщики «Ф-1» дарят друг другу на Новый год: капитанскую фуражку, личный мерч, календари с голыми фотками – один попытались вернуть

«Формула-1» влетела в поп-культуру. Захватила Маска, Брэда Питта, Шакиру и даже детей