Дэвид Култхард: «У Риккардо, Расселла, Норриса получилось бы работать на ТВ. Может, у Цуноды – люди бы ставили, когда он сматерится»

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Култхард назвал пилотов, из которых вышли бы успешные комментаторы.

Дэвид Култхард стал экспертом после карьеры в «Формуле-1». Тот же путь проделали Нико Росберг, Мартин Брандл, Дэймон Хилл, Дженсон Баттон и другие звезды. Экс-пилот «Уильямса», «Макларена» и «Ред Булл» рассказал, у кого из нынешних представителей «Ф-1» получилось бы работать на телевидении.

«Точно у Даниэля Риккардо – он просто классно улыбается. Не думаю, что Максу [Ферстаппену] будет это интересно. Не уверен, что Льюис [Хэмилтон] захочет. Я считаю, Даниэль – очень яркая личность. Может, даже у Юки [Цуноды] – люди бы ставили, когда он впервые сматерится.

Есть много ярких личностей: Джордж [Расселл], Ландо [Норрис]. Они ведут себя естественно, а это важно на телевидении – надо быть собой. За ними просто интересно наблюдать», – заявил Култхард.

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