Гидо ван дер Гарде: «Без нечеловеческих выступлений Ферстаппена судьба титула решилась бы в предпоследней гонке»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Гидо ван дер Гарде Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Ван дер Гарде похвалил своего соотечественника Ферстаппена.

По мнению бывшего гонщика «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде, «нечеловеческие» выступления пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена уничтожили интригу в чемпионате 2023 года.

«Я считаю, то, что мы сейчас испытываем в Нидерландах – нечто особенное. 19 побед в сезоне, десять подряд – что-то беспрецедентное. На самом деле мы не слишком на таком задерживаемся. Выступления становятся обычными, но это не так. Люди говорят: «А, Макс опять выиграл». И все привыкают, но, ребята, это нечто беспрецедентное для Нидерландов.

Я в каком-то смысле понимаю [такое отношение], но как аналитик и гонщик знаю, насколько тяжело зарабатывать очки и побеждать. 19 побед и третий титул – это вовсе не обычные выступления, а нечеловеческие.

Некоторые гонки получились немного скучными – они могли бы быть и более захватывающими. Но, полагаю, выделялся лишь один пилот, и это Ферстаппен. Он вместе с «Ред Булл», своим инженером и всей командой выступал беспрецедентным образом.

Если посмотреть на остальных, то иногда впереди оказывался «Астон Мартин» или Серхио Перес, порой «Феррари». Все было по-разному. Если убрать Ферстаппена, сезон-2023 вышел довольно захватывающим. Судьба титула решилась бы лишь в предпоследней гонке.

В этом плане мы не можем ворчать, и мне понравилось, что ситуация менялась по ходу сезона. «Астон Мартин» стартовал невероятно сильно, потом случилось великолепное возвращение «Макларена». «Астон Мартин» немного сдал, как и «Феррари», а «Мерседес» здорово выступал на некоторых Гран-при и не очень хорошо на других. В каждой гонке случались взлеты и падения», – сообщил Гидо.

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