Гюнтер Штайнер: «В 2025 году откроется окно возможностей. В какой-то момент в «Ф-1» начнут появляться новички, потому что кто-то из действующих пилотов завершит карьеру»

Штайнер высказался о будущих перестановках на рынке пилотов в «Ф-1».

Руководитель « » неоднократно рассказывал, что после неудачного опыта работы с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером предпочитает приглашать в команду опытных гонщиков. Так, в «Хаасе» сразу сделали акцент на продлении контрактов с и .

При этом Штайнер признает, что рано или поздно команде, возможно, вновь придется иметь дело с новичками, когда в «Формуле-1» начнется смена поколений.

«Мы все знаем, что происходит на рынке пилотов. В 2025 году откроется окно возможностей. В какой-то момент в «Формуле-1» начнут появляться новые гонщики, потому что кто-то из действующих пилотов завершит карьеру.

Так что вам всегда нужно обдумывать ситуацию и следить за тем, что происходит. Вы будете следить за происходящим, но при этом принимать решения пока рано.

Я думаю, что в следующем сезоне движения на рынке пилотов начнутся уже в самом начале – потому что многие захотят обеспечить себе хорошее место в 2025 году.

На том этапе (после работы с Мазепиным и Шумахером) наша позиция (в отношении новичков) была жесткой. Но в дальнейшем вам все равно придется принимать какое-то решение, потому что, как я уже говорил, в 2025 году кто-то из гонщиков может завершить карьеру из-за возраста.

И вам нужно будет все обдумать, спросить себя: «Будет ли вариант с наймом новичка идеальным вариантом? Нет. Но в чем будут плюсы и минусы конкретного выбора?» На определенном этапе у вас может просто не остаться другого выбора, и тогда вам нужно будет выжимать из ситуации максимум», – рассказал .

Супернагруженный календарь и расписание Гран-при высасывают гонщиков «Ф-1». До болезней и лихорадки