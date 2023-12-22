Карлос Сайнс: ««Моя цель – начать сезон-2024, уже зная о том, где я буду выступать в 2025 году»

Сайнс хочет продлить контракт с «Феррари» до начала сезона-2024.

Нынешнее соглашение со Скудерией рассчитано до конца следующего года. Как уже сообщалось в нескольких СМИ, «Феррари» ведет с и Сайнсом переговоры о продлении контрактов.

При этом если Леклеру « » предлагает продлить соглашение сразу на 5 лет, то в случае с Сайнсом речь идет о продлении на 1-2 года, что не устраивает уже самого испанца.

«Моя цель – начать сезон-2024, уже зная о том, где я буду выступать в 2025 году. Мне бы не хотелось начинать новый сезон, не зная следующего пункта моего назначения.

Мой приоритет – остаться в «Феррари» еще на много лет. Я всем доволен, обе стороны всем довольны, и цель – продолжить сотрудничество. Но мы должны прийти к соглашению. И у нас есть три месяца до следующей гонки, чтобы прийти к соглашению.

Очевидно, что мне бы хотелось продлить свой контракт не на один и не на два года. Вам известно о моих намерениях. И мне кажется, что меня ценит, и я чувствую любовь всей семьи «Феррари».

Таким образом, я точно продлю контракт, если буду чувствовать себя таким образом, если буду чувствовать, что меня ценят. Для меня, как для гонщика, это главный приоритет. Я убежден, что если обе стороны хотят одного и того же, то мы обязательно придем к согласию по длительности нового контракта», – рассказал Сайнс.

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