Льюис Хэмилтон: «К концу года я был эмоционально истощен»

Хэмилтон рад окончанию сезона-2023.

Пилот « » признал, что чемпионат этого года получился достаточно выматывающим. Особенно учитывая напряженный график в концовке сезона.

«Я бы не сказал что выгорел. Да, я бы не хотел продолжать этот сезон и дальше, но думаю, что к концу года просто был эмоционально истощен.

Безусловно, в концовке сезона всем пришлось нелегко, со всеми перелетами из Лас-Вегаса в Абу-Даби. И мне кажется, что в следующем году расписание нужно сделать лучше.

Очевидно, что сезон был очень длинным. И с учетом всех негативных вещей, которые сейчас происходят в мире, я должен признать, что по ходу сезона было очень непросто сохранять позитивный настрой», – рассказал .

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