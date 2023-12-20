Ландо Норрис: «Считаю, что в этом году провел несколько лучших гонок в своей карьере»

Норрис оценил прогресс «Макларена» во второй половине сезона.

подвел итоги прошедшего чемпионата, а также отметил, что команда будет стремиться развить успех и в следующем году.

«Начиная с середины сезона я стал чувствовать себя увереннее, по ощущениям стал больше выжимать из машины больше возможностей, в особенности если говорить о гонках.

Я просто слишком часто допускал ошибки в квалификациях, что, как мне кажется, было довольно очевидным, и я сам всегда их признавал. Но при этом я считаю, что в этом году провел несколько лучших гонок в своей карьере.

Я верю, что « » способен продолжить переворачивать ситуацию, нам был очень нужен такой сезон, команде нужно было доказать, на что она способна.

Начало сезона получилось очень тяжелым, ведь я думал, что так будет весь год – мы не знали, насколько сильно нам удастся прибавить. Особенно в самом начале.

Разумеется, мы говорили о том, что нам нужно набраться терпения и у нас есть несколько неплохих заготовок. Однако в последние годы, когда у команды появлялись неплохие вещи и проекты, они далеко не всегда срабатывали так хорошо, как мы ожидали.

В этом же году все вышло почти что ровно наоборот – и улучшения в работе болида даже превысили наши ожидания», – рассказал Норрис.

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