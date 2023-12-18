Юки Цунода: «Мы с Риккардо требуем разного от болида, и это хорошо»

Теги Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Юки Цунода Авто

Цунода сообщил, что работа с Риккардо многому его научила.

Даниэль Риккардо стал напарником Юки Цуноды по «Альфа Таури» в середине сезона-2023.

«Партнер по команде всегда является твоим главным соперником, но, считаю, он дает хорошую обратную связь. Я уже многому научился у него, особенно тому, как он ведет себя с командой. Подход довольно сильно отличается от моего, и я хотел это исправить. Он является очень хорошим ориентиром.

У нас достаточно сильно отличаются стили пилотажа, мы требуем разных вещей от болида, и это на самом деле хорошо. Я могу получить представление о различных вариантах, что позволяет пилотировать еще быстрее», – заявил Юки.

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