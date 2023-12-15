Алекс Албон: «Понимаем, что «Уильямс» не сможет всего за год кардинально изменить свою машину и вдруг начать бороться с «Ред Булл»

Албон готов бороться за победы в «Ф-1».

Пилот « » признал, что не может ждать от команды огромного прогресса в кратчайшие сроки и борьбы за самые высокие места уже в ближайшие годы.

При этом Албон отметил, что считает свой уровень выступлений в прошедшем сезоне очень высоким, и что в такой форме он был бы готов бороться за победы.

«Как пилот ты должен смотреть на ситуацию с двух точек зрения. Каждый гонщик в какой-то мере должен быть недальновидным и думать в первую очередь о краткосрочной перспективе. И наши карьеры, желания и уровень конкурентоспособности не всегда совпадают с долгосрочными планами команды.

Но при этом ты также должен хорошо понимать ситуацию в целом. И да, мы не сможем всего за год кардинально изменить свою машину и вдруг начать бороться с «Ред Булл». Для этого нам предстоит еще слишком много всего сделать.

И Джеймс Воулз как никто другой понимает, как сильно мы отстаем от топ-команд в некоторых областях. И было бы глупо, если бы Джеймс сейчас вдруг сказал: «К следующему году я смогу построить машину, которая будет бороться за победы». Так просто не бывает.

И тот факт, что он смотрит на вещи как реалист, наоборот только придает мне уверенности. Но да, в то же самое время я чувствую, что выступаю на очень высоком уровне, что сейчас я очень хорош с точки зрения пилотажа. И чувствую, что в такой форме заслуживаю иметь возможность бороться за подиумы, и, надеюсь, за победы», – рассказал .

Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже