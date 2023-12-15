Норрису присудили премию имени Лоренцо Бандини по итогам сезона-2023

Норрис стал обладателем премии имени Лоренцо Бандини.

Трофей, учрежденный в 1992 году, вручается одному из гонщиков «Формулы-1», который продемонстрировал значительные результаты и выступления в течение предыдущего сезона.

Трофей назван именем ныне покойного бывшего пилота «Феррари» Лоренцо Бандини, победителю Гран-при Австрии 1964 года, трагически погибшему в аварии на Гран-при Монако 1967 года.

Начиная с середины девяностых годов прошлого века, обладателями трофея становились такие гонщики, как Михаэль Шумахер, Хуан-Пабло Монтойя, Дженсон Баттон, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен, Марк Уэббер, Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.

Кто победил в битве напарников «Ф-1» по чистой скорости? Исследование!