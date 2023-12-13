Макс Ферстаппен об ошибках в сезоне-2023: «Когда я въехал в пит-уолл на «Сильверстоуне», это был довольно неловкий момент»
Ферстаппен назвал свои главные ошибки в сезоне-2023.
По словам пилота «Ред Булл», наибольшую неловкость вызвал момент, имевший место по ходу первого сегмента квалификации к Гран-при Великобритании. Там Макс, неожиданно не справившись с управлением болидом, въехал в пит-уолл на выезде из боксов и повредил переднее антикрыло.
Вторым наиболее неудачным моментом Макс назвал провал команды на Гран-при Сингапура – единственной гонке, которую «Ред Булл» не удалось выиграть в прошедшем сезоне.
«В этом году у меня была, пожалуй, всего одна серьезная ошибка. Когда въехал в пит-уолл (на выезде из боксов и сломал антикрыло) в Сильверстоуне. Это был довольно неловкий момент.
Далеко не все прошло гладко и на Гран-при Сингапура. К сожалению, я ошибся с выбором настроек болида – и в результате это обернулось нашим единственным поражением в сезоне-2023», – рассказал Ферстаппен.
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