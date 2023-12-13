Ральф Шумахер: ««Ред Булл» по-прежнему нуждается в Марко, да и Ферстаппен не допустит его ухода»

«Ред Булл» не стоит отпускать Марко – считает Ральф Шумахер.

По мнению бывшего пилота «Формулы-1», все разговоры о возможном скором уходе на пенсию советника «Ред Булл» вряд ли соответствуют действительности.

При этом в прессе в этом году несколько раз появлялась информация о трениях между Марко и руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером, который хочет получить больший контроль над «Альфа Таури»:

«Команда «Ред Булл» по-прежнему нуждается в Марко, вне всяких сомнений. Я также могу с высокой долей уверенности предположить, что не допустит ухода Марко. И он уже ясно дал это понять. Пока Макс там выступает, вряд ли что-то изменится.

При этом не стоит забывать, что Гельмут Марко уже довольно давно живет в этом мире. И в какой-то момент он и сам начнет задавать себе вопросы. Я на самом деле удивлен, что Гельмут до сих пор настолько активен. И это заслуживает исключительно уважения, в особенности учитывая то, как много он значит для «Ред Булл».

Конечно, временами Гельмут бывает весьма суров с гонщиками. Но когда вы вкладываете в кого-то большие деньги, то вправе ожидать хорошей отдачи. Так что возможно, что это к лучшему – что в « » продолжат работать с молодыми ребятами так же, как и раньше. Ведь в конечном счете, в «Формуле-1» важен только результат».

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