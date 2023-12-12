Давиде Бривио покинет «Альпин» после трех лет в руководстве команды

Теги переходы чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Формула-1 Давиде Бривио Альпин Авто

«Альпин» объявила об уходе Давиде Бривио в конце 2023 года, решение принято по взаимному согласию.

Менеджер, известный по работе с командами MotoGP, последние три года трудился в «Альпин» в «Формуле-1» – сначала на должности гоночного директора, затем как директор по гоночному развитию. В частности, Давиде занимался Академией «Альпин».

Ранее появлялась информация о том, что Бривио может возглавить «Хонду» в MotoGP.

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