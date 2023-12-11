Даниэль Риккардо об «Альфа Таури»: «Я понимаю, что это больше не команда для юниоров»

Теги Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Риккардо оценил прогресс «Альфа Таури».

Австралийский гонщик начинал свою карьеру в «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури»), а теперь вернулся в команду спустя больше чем 10 лет выступлений в «Ф-1».

По мнению Риккардо, если раньше по работе команды было видно, что она заточена в первую очередь на молодежный статус, то теперь же является вполне самостоятельным коллективом со своими задачами.

«Я чувствую, что мы движемся в правильном направлении. И честно говоря, мне кажется, что в отношении всей обратной связи, которую я передавал команде, ребята сделали все, что только было можно и приняли все необходимые меры, чтобы это сработало.

И о большем, если честно, я даже не могу и просить. И я не хочу, чтобы мои слова могли прозвучать хоть сколько-нибудь высокомерно. Мы, своего рода, нашли точки соприкосновения, и движемся вперед. И в команде, как мне кажется, ценят мой опыт, а это важно для дальнейшего прогресса, ведь ребята действительно мотивированы.

Я понимаю, что это больше не команда для юниоров. И что у нас много планов на следующий год – и я надеюсь, что мы на деле сможем показать, на что способны на трассе и заработаем больше очков», – рассказал Риккардо.

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