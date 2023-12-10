Дженсон Баттон: «Будучи напарником Хэмилтона, мне не хватало стабильности»

Баттон высказался о трансформации Хэмилтона по ходу карьеры.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года провел в одной команде с три года. В сезонах 2010 и 2012 Хэмилтон опережал своего напарника, занимая четвертое место в общем зачете, а Баттон заканчивал год на пятой позиции. В сезоне-2011 же удалось закончить чемпионат на втором месте, а пятым оказался уже Хэмилотон.

Рассуждая о том, за счет чего ему удавалось зачастую смотреться лучше Хэмилтона, Баттон заявил, что на самом деле это было не так, и что для конкуренции с Хэмилтоном ему в первую очередь не хватало стабильности.

«На самом деле, мне не удалось проявить себя в полной мере. У меня было несколько отличных дней, но будучи напарником Льюиса, мне не хватало стабильности.

Льюис всегда был невероятно талантливым гонщиком от природы. И мне кажется, что с тех пор, как мы с ним были напарниками, он сильно повзрослел и прибавил, если говорить о характере за рулем болида. Вот почему его так трудно победить, и почему он так спокоен. Даже если Льюис проводит плохую гонку, в каком-то смысле он может спокойно это принять. Десять лет назад он таким не был», – рассказал Баттон.

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