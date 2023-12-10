Джордж Расселл: «Я уверен в перспективах «Мерседеса» – мы долго работали над новой концепцией болида, в нее было вложено много сил и средств»

Расселл уверен в прогрессе «Мерседеса» в 2024 году.

По мнению британца, команда много добилась при разработке машины следующего года, особенно учитывая опыт, полученный в работе с двумя последними болидами, конструкции которых оказались не самыми эффективными.

«Причина, по которой я ухожу на зимний перерыв с большей уверенностью в наших перспективах, заключается в том, что мы долго работали над новой концепцией болида, в нее было вложено много сил и средств. В то время как в прошлом году, на мой взгляд, нам пришлось действовать слишком поспешно.

У нас под рукой не было всей необходимой информации – возможно, мы приняли несколько поспешных решений, не проанализировав должным образом все вероятные последствия. Когда мы впервые выехали на трассу в этом году, то поняли, что сделали шаг вперед в нескольких областях, но в тот момент мы не осознавали то, что (от предыдущей машины) нам достался весьма объемный багаж (проблем), чего мы не приняли во внимание.

Так что я думаю, что сейчас команда проделала действительно большой объем работы, чтобы точно понимать, что именно нам необходимо. И еще мы стали на 12 месяцев опытнее в работе со своей машиной и лучше стали понимать, какие решения и детали наиболее эффективны и дают наибольшую производительность», – рассказал .

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