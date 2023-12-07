Брандл о потенциальной борьбе Хэмилтона и Расселла за титул: «Льюис это умеет, но на стороне Джорджа молодость»

Брандл оценил шансы гонщиков «Мерседеса» в борьбе между собой за чемпионство.

опередил по очкам в свой первый сезон в « », однако уступил семикратному чемпиону в 2023-м.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл ответил на вопрос, кто выиграет в потенциальной битве за титул в ближайшие два года.

«Я считаю, в плане статистики они крайне близки, но у Джорджа была пара кошмарных гонок в этом году. Хороший вопрос. Зависит от того, сохранит ли Льюис текущую мотивацию, однако выбрать очень тяжело.

Льюис это умеет, но на стороне Джорджа молодость. Не знаю, как ответить, но определенно не сказал бы: «О, без сомнения, Льюис, потому что он уже семикратный чемпион». Такое я точно не скажу.

Пока Джордж не окажется в борьбе за титул, мы не узнаем, как он справится с такой ситуацией», – сообщил Брандл.

Мартин Брандл: «Никогда не видел такую плотную борьбу во всем пелотоне, как в 2023-м. Аутсайдеров не было»

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