Мартин Брандл: «Никогда не видел такую плотную борьбу во всем пелотоне, как в 2023-м. Аутсайдеров не было»

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Мартин Брандл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Брандл сообщил, что ему понравилась борьба в 2023 году в «Формуле-1».

Эксперт и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл отдал должное доминированию «Ред Булл» и Макса Ферстаппена, а также отметил, что битвы в остальном пелотоне весь сезон были непредсказуемыми.

«У Макса в этом году лучшая команда и лучшая машина, но у Серхио Переса – тоже, и «Ред Булл» сражался с несколькими мощными коллективами и пилотами мирового уровня. Макс просто всех уничтожил.

Я общаюсь с болельщиками и читаю жесткие комментарии о том, каким скучным вышел сезон – предположительно из-за доминирования одного сочетания [гонщика и команды]. Если говорить обо мне, то, полагаю, я никогда не видел такую плотную борьбу, обгоны и риск во всем пелотоне – и соперники лишь сближались по ходу сезона.

Мы много раз видели, как в квалификации лидеры и большие игроки не реализовывали свой потенциал, не показывали достойные времена, и их мог переквалифицировать и даже опередить в гонке практически любой пилот в машине из средней группы. В этом году аутсайдеров не было.

Борьба [«Мерседеса» и «Феррари»] и четырех гонщиков стала американскими горками восторгов и разочарований по ходу сезона. Лишь Карлосу Сайнсу удалось отнять победу у «Ред Булл» благодаря умному пилотажу в Сингапуре.

Шарль Леклер продемонстрировал свою стремительную скорость во многих квалификациях, и можно считать его быстрейшим пилотом на данный момент. Но он не смог реализовать 12 последних поул-позиций – во многом из-за господина М. Ферстаппена и частично из-за недостаточного гоночного темпа, инцидентов и неоптимальных стратегий.

«Феррари» и «Мерседесу», как и «Макларену» и «Астон Мартин», а также Фернандо Алонсо, Леклеру, Ландо Норрису и Сайнсу было за что сражаться на последних 58 кругах сезона [на Гран-при Абу-Даби], если говорить об итоговых позициях в чемпионате», – написал в своей колонке Брандл.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер тащил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил

Сколько призовых заработает каждая команда «Ф-1» за год?

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Incendier Deafening
Была одна команда и девять команд аутсайдеров. Ну или один пилот и девятнадцать если быть точным.
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Ответ Александр Деев
Ничего против Ферстаппена не имею, но если убрать его то сезон реально очень интересный бы получился с постоянными качелями между командами от гонки к гонке.
Перес в легкую бы перехватил инициативу и пускай не с таким количеством побед, но все равно бы доминировал.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Деев
Ничего против Ферстаппена не имею, но если убрать его то сезон реально очень интересный бы получился с постоянными качелями между командами от гонки к гонке.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ascari
Ответ Великий Алонсо
Да, особенно очень плотная борьба за чемпионство, всего лишь 300 очков разрыв от 1 до 2 места, подумаешь.
Было уже такое, в 2002, в 1992
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Борьбы за чемпионство не было, без базара. Но сезон был отличным и интересным. В 10-ке борьба была разноплановой и интересной. Плотность пелотона тоже достаточно высокая. Как бы кто не говорил, нынешняя конфигурация F1 реально работает.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
если отбросить 1 место, то сезон вышел хорошим
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dend99
Аутсайдером был весь пелотон)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Мешавкин
Ответ Фанат спорта01
прям 300очков разницы?
А раньше давали по 25 очков за победу?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxxxim87
Ответ Grigpar
Перес в легкую бы перехватил инициативу и пускай не с таким количеством побед, но все равно бы доминировал.
Не Макс так другой бы доминировал , Булл строил тачку под Макса , будь другой , простроили бы под другого
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Project2000
Теперь походу Макс и РБ перепишут рекорд по длительности доминирования...
следить за борьбой за третье место, шестое или других аутсайдеров такое себе занятие и это не говоря о возросшем количество гонок и спринтов...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
индийский огурчик
в общем-то плотность пелотона стала действительно в районе одной секунды. И чисто Ред Булл всех опережает на 0.3 и все остальные ездят в 0.7
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ко
Ответ Faraon
Самый скучный сезон за долгое время, Брандл бредит. Никакой борьбы за первое место не было, раньше хоть худо бедно какая-то интрига борьба была, а тут ноль!
Брандл прав пелетон плотный, все портил Макс на РБ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий