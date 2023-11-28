Мартин Брандл: «Никогда не видел такую плотную борьбу во всем пелотоне, как в 2023-м. Аутсайдеров не было»

Брандл сообщил, что ему понравилась борьба в 2023 году в «Формуле-1».

Эксперт и бывший пилот «Ф-1» отдал должное доминированию «Ред Булл» и , а также отметил, что битвы в остальном пелотоне весь сезон были непредсказуемыми.

«У Макса в этом году лучшая команда и лучшая машина, но у – тоже, и « » сражался с несколькими мощными коллективами и пилотами мирового уровня. Макс просто всех уничтожил.

Я общаюсь с болельщиками и читаю жесткие комментарии о том, каким скучным вышел сезон – предположительно из-за доминирования одного сочетания [гонщика и команды]. Если говорить обо мне, то, полагаю, я никогда не видел такую плотную борьбу, обгоны и риск во всем пелотоне – и соперники лишь сближались по ходу сезона.

Мы много раз видели, как в квалификации лидеры и большие игроки не реализовывали свой потенциал, не показывали достойные времена, и их мог переквалифицировать и даже опередить в гонке практически любой пилот в машине из средней группы. В этом году аутсайдеров не было.

Борьба [« » и «Феррари»] и четырех гонщиков стала американскими горками восторгов и разочарований по ходу сезона. Лишь Карлосу Сайнсу удалось отнять победу у «Ред Булл» благодаря умному пилотажу в Сингапуре.

Шарль Леклер продемонстрировал свою стремительную скорость во многих квалификациях, и можно считать его быстрейшим пилотом на данный момент. Но он не смог реализовать 12 последних поул-позиций – во многом из-за господина М. Ферстаппена и частично из-за недостаточного гоночного темпа, инцидентов и неоптимальных стратегий.

«Феррари» и «Мерседесу», как и «Макларену» и «Астон Мартин», а также Фернандо Алонсо, Леклеру, Ландо Норрису и Сайнсу было за что сражаться на последних 58 кругах сезона [на Гран-при Абу-Даби], если говорить об итоговых позициях в чемпионате», – написал в своей колонке Брандл.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер тащил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил

Сколько призовых заработает каждая команда «Ф-1» за год?