Жак Вильнев: «Нет причин, почему Вольфф не вернет «Мерседес» на вершину»

Вильнев считает, что «Мерседес» способен завоевать титул под началом Вольффа.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года прокомментировал слова исполнительного директора « » о том, что его мотивируют конкуренты.

«Без соперничества ты движешься назад. В прошлом «Мерседес» легко побеждал и расплачивается за это сегодня: команда слишком долго реагировала на проблему с машиной прошлого года.

Почему? Потому что долгие годы не имело значения, идеальный болид или нет, все решали лошадиные силы. [Вольфф] прав, соперничество важно. Вот почему « » по-прежнему лидирует – потому что Макс [Ферстаппен] сражается до конца, как будто речь идет о титуле. Если бы он сдался четыре гонки назад, команда была бы медленнее в следующем году», – сказал канадец.

Вильнев убежден, что Вольфф может вернуть «Мерседес» на вершину:

«Проигрыш титула два года назад стал ударом. [Вольфф] немного слетел с катушек, если говорить обо всей ситуации, потому что команда не привыкла не побеждать. Это стало холодным душем.

Но он очень здорово восстановился. Команда идет в верном направлении. Прогресс в этом году существенный, хоть и не такой впечатляющий, как у «Макларена».

Он обладает характером, личностью и силой. Так что нет причин, почему этого не случится. Но все зависит и от других членов команды, от того, получится ли у Льюиса [Хэмилтона] и Джорджа [Расселла] вместе с инженерами двигать команду вперед. То же касается и ».

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