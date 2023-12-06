«Да, сто процентов». Норрис оценил шансы выиграть первый в карьере Гран-при в сезоне-2024

Норрис уверен в шансах выиграть свою первую гонку в «Ф-1» в 2024 году.

Пилот « » провел в «Формуле-1» уже пять полноценных сезонов и в общей сложности 13 раз поднимался на подиум. При этом пока так и не удалось выиграть ни одного Гран-при.

С учетом прогресса «Макларена» в работе с болидом во второй половине прошедшего сезона Норрис признал, что чувствует уверенность в своих силах и абсолютно уверен в том, что сможет одержать свою первую победу в чемпионате 2024 года.

«Да, сто процентов. Ведь я остаюсь в «Макларене», и я чувствую, что мы близки к этому. Сейчас в нашем распоряжении гораздо больше всего, в команде начинают работать новые специалисты, которые перешли из других коллективов.

Сейчас команда находится в лучшем для себя положении за последние лет десять, наверное. И мне кажется, что в следующем году мы тоже можем многого ждать – мы наконец-то запустили собственную аэродинамическую трубу, многие другие вещи тоже складываются как иногда удачно.

Если за последние пять лет в моей жизни и был момент, когда я чувствовал себя наиболее уверенно – то это, вероятно, происходит именно сейчас, в отношении сезона-2024.

Но нам обязательно нужно будет хорошо начать сезон. В этом году мы начали сезон просто ужасно, но в итоге смотрелись очень сильно. И если мы сможем начать следующий сезон хоть немного сильнее, то, как мне кажется, он может сложиться для нас просто отлично», – рассказал Норрис.

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