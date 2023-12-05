Гоночный инженер Ферстаппена: «Макс очень суров к «Ред Булл», ко мне, но больше всего – к себе»

Ламбьязе рассказал о непростом характере Ферстаппена.

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе сообщил, что требовательность пилота « » в первую очередь выражается в высоких стандартах для себя самого.

«Прекрасный сезон. Я бы не променял его ни на что.

Макс – невероятный гонщик. Он очень суров к команде, ко мне, но больше всего – к себе. Он устанавливает планку очень высоко для любого соперника, любого спортсмена, любого пилота, который пытается стать лучшей версией себя», – заявил Джи-Пи.

«Иногда мы не общаемся 2 часа после гонки». Работа с Ферстаппеном – словами его гоночного инженера в «Ф-1»