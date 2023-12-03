Ландо Норрис о сезоне «Макларена»: «Я горжусь нашей командой – это был один из самых серьезных переворотов за последние лет десять»

Норрис остался доволен прогрессом «Макларена» в сезоне-2023.

Пилот британской команды отметил, что гордиться тем, как « » удалось прибавить по ходу сезона, который начался для них далеко не лучшим образом:

«С точки зрения эмоций я очень сильно горжусь всей нашей командой, которой удалось вот так перевернуть ситуацию.

Это был, вероятно, один из самых серьезных переворотов за последние десять лет, причем сделан он был в очень трудных условиях – из-за потолка расходов, ограничения на работе в аэродинамической трубе и так далее.

И то, что мы сделали это, борясь с «Мерседесом» – командой, которая все пару лет назад доминировала в «Формуле-1», – с «Феррари», которая всегда была одной из лучших команд, и с «Ред Булл», где в этом году было самое доминирующее сочетание машины и команды чуть ли не за всю историю «Ф-1», – это действительно впечатляет».

признал, что после неудачного начала сезона опасался, что такая форма команды будет сохраняться на протяжении всего чемпионата:

«Никогда не хочется начинать сезон с мыслью: «Ох, впереди 23 Гран-при, а я даже не могу выйти из первого сегмента квалификации». Это заставляет думать, что тебя ждет очень тяжелый и длинный сезон.

Но это заставило нас упорно трудиться и стараться выжать все, что только можно, даже из плохой машины, что затем помогло нам правильно настроиться, когда у нас появилась уже хорошая машина.

Мы были одной из лучших команд, выжимая максимум и зарабатывая очки в каждый уик-энд, – возможно, за исключением Лас-Вегаса, – и помимо быстрой машины и всего остального у нас была и надежность техники.

Порой ты понимаешь, что когда ты действительно быстр, многие вещи даются тебе очень легко. Когда же у тебя проблемы, ты порой забываешь о каких-то мелких вещах. Хотя когда ты начинаешь бороться за самые высокие места, появляются и другие вещи, к которым нужно готовиться. Борьба на вершине – это совсем другое, нежели борьба в середине пелотона».

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?