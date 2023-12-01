В «Пирелли» объявили выбор шин на 3 первых Гран-при сезона-2024

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Австралии Пирелли Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии Авто

«Пирелли» объявила выбор шин на первые Гран-при сезона-2024.

Итальянская компания определилась с составами покрышек, которые привезет на четыре первых гонки сезона.

Сезон-2024 стартует в Бахрейне 2 марта, через неделю 9 марта пройдет Гран-при Саудовской Аравии, а 24 марта состоится Гран-при Австралии.

В линейке «Пирелли» в 2024 году, помимо дождевых и промежуточных шин, будут представлены 5 разных по мягкости составов – с С1 по С5.

На Гран-при Бахрейна «Пирелли» привезет наиболее жесткие по составу шины – С1 («хард»), С2 («медиум») и С3 («софт»).

На Гран-при Саудовской Аравии гонщики будут использовать шины типов С2, С3 и С4.

В то время как для Гран-при Австралии в «Пирелли» выбрали наиболее мягкие по составу шины – С3, С4 и С5.

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