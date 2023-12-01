Льюис Хэмилтон о 2-м сезоне без побед: «Если отбросить победы, картина в сезонах 2009-2011 будет очень похожей»

Хэмилтон не беспокоят два сезона подряд без побед в «Ф-1».

Пилот « » рассказал, что отсутствие побед в «Формуле-1» на протяжении вот уже двух сезонов никак не сказалось на его мотивации и стремлении продолжать выступления. Последняя на данный момент победа в «Ф-1» случилась на Гран-при Саудовской Аравии 2021 года.

Тогда же прервалась его рекордная серия – до 2021 года Хэмилтон неизменно выигрывал минимум одну гонку в сезоне с самого начала своей карьеры в «Ф-1» в 2007 году.

«Мне такое мнение кажется ошибочным. То есть, когда я был моложе, у меня тоже были очень плохие сезоны.

В 2009 году у нас была просто ужасная машина. И мы все-таки сумели выиграть (две гонки) благодаря второму обновлению машины по ходу сезона.

Затем были сезоны-2010/11, тоже далеко не лучшие. Один из них получился не слишком удачным для меня лично, а в другом у нас была не лучшая машина.

Так что да, возможно, сейчас у нас действительно самая длительная засуха, если говорить о результатах, но если отбросить те победы, то картина в тех сезонах будет очень похожей.

Думаю, я очень многое узнал о себе – о состоянии своего разума, как сохранять мотивацию и позитивный настрой, добавил в свой арсенал умений несколько инструментов, чтобы все-таки и дальше продолжать делать то, что я делаю.

Мне 38, почти 39 лет, и я чувствую себя отлично, я в хорошей форме. И возможным это стало благодаря использованию определенных навыков, которые я сумел развить за эти два года. Время, которое я провел вне гонок, как мне кажется, позволило мне намного эффективнее поддерживать необходимый уровень энергии и концентрации.

Сейчас вокруг меня собрана лучшая команда, чем когда-либо. При этом мне кажется, что после трудных сезонов вполне естественно появление таких моментов, когда ты начинаешь сомневаться, задавать себе вопросы вроде: «Дело во мне или в машине? Есть ли у тебя скорость, по-прежнему ли ты быстр? Или скорость ушла?»

Потому что вам не хватает того момента, когда происходит магия. Когда все складывается воедино, ты становишься с машиной единым целым, зажигается искра – это то, к чему ты всегда стремишься», – рассказал Хэмилтон.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?